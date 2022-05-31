نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة الفخمة القادمة… سيارة لاندكروزر برادو 2023 Land Cruiser pardo مميزاتها و مواصفاتها وأسعارها الخيالية في المقال التالي
سيارة لاندكروزر برادو 2023 ،قامت شركة تويوتا في الوقت الأخير بالإعلان رسميا للأشخاص الذين يرغبون في اقتناء السيارات الراقية والحديثة عن سيارة لاندكروزر التي تعتبر من أهم السيارات التي تقطع مسافات في الطرق الصعبة مع أتاحه تصميم فريد ولافت للنظر لها، ومن المقرر أطلاق الموديل الجديد لهذه السيارة في الأسواق بدءا من شهر أغسطس لعام 2022 مع تطبيق العديد من التجديدات لها في محرك السيارة والتصميم الداخلي لها بالإضافة إلى تعديل الشكل الخارجي لها.
سيارة لاندكروزر برادو 2023
مواصفات لاندكروزر برادو 2023
يتم البحث والتساؤل من خلال عاشقين السيارات عن أهم السيارات الراقية والحديثة التي تختص باختراق الطرق الصعبة ومن
أهمها لاندكروزر حيث قامت شركة تويوتا بالإعلان رسميا عن قرب الاحتفال بإطلاق السيارة، وتأتي مواصفات هذه السيارة في الآتي:
- توجد فئتين من هذه السيارة في الأسواق العالمية فئة تعمل بالوقود
- والفئة الأخرى تعمل بالهجين بالإضافة إلى وجود محرك سداسي أو ثماني الأسطوانات
- بالإضافة إلى وجود العديد من برامج الأمان والحماية بها للقائد GR
- توجد بسيارة تويوتا برادو محرك ديزل تروبو مزدوج باتساع 3.3 لطريق V6 مع وجود مجموعة للحركة الهجينة
- ومحركات تعمل بالكهرباء وتوجد بالسيارة شبكة أمامية عمودية ومصابيح في الناحية الأمامية
- تم تحديثها مع وجود مصابيح ضبابية تم تحديثها بوضع خطوط باللون الأسود.
- يوجد شبكة شقف باللون الأسود للاحتفاظ بالأغراض الشخصية للركاب في الانتقال إلى الأماكن البعيدة.
- تتسم هذه السيارة بوجود مساحة كبيرة للركاب لضمان الراحة والهدوء ويوجد بها مقصورة داخلية
- تم تحديثها بإضافة العديد من الألوان الجديدة فيها ويتمثل طول السيارة في 4850 ملم وعرضها 1980 ملم.
مميزات سيارة لاندكروزر برادو 2023
- إن هذه السيارة تتسم بوجود لون بني فاتح على المقاعد ووحدة الأبواب مع وجود لوحة زينة من اللون الفضي في لوحة الإعدادات
- وشكل فني على الباب مع وجود نظام للمعلومات والترفية داخل السيارة بالإضافة إلى
- وجود شاشة تعمل باللمس مع وجود نظام للحماية sence toyota safety
- يوجد جرس تنبيه لمغادرة المسار وبرنامج لتثبيت السرعة وبرنامج للتحكم في الجر وبرنامج للتحكم في التلال.
سعر سيارة لاندكروزر برادو 2023
- يصل سعر برادو في السعودية لفئة بنزين 5مقاعد مابين 165.000 ألف ريال سعودي إلى 221.000 ألف ريال سعودي.
- سعر تويوتا لاندكروزر برادو ديزل سبعة مقاعد هو 174.500 ريال سعودي
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