الأسطورة الفخمة القادمة... سيارة لاندكروزر برادو 2023 Land Cruiser pardo مميزاتها و مواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة لاندكروزر برادو 2023 ،قامت شركة تويوتا في الوقت الأخير بالإعلان رسميا للأشخاص الذين يرغبون في اقتناء السيارات الراقية والحديثة عن سيارة لاندكروزر التي تعتبر من أهم السيارات التي تقطع مسافات في الطرق الصعبة مع أتاحه تصميم فريد ولافت للنظر لها، ومن المقرر أطلاق الموديل الجديد لهذه السيارة في الأسواق بدءا من شهر أغسطس لعام 2022 مع تطبيق العديد من التجديدات لها في محرك السيارة والتصميم الداخلي لها بالإضافة إلى تعديل الشكل الخارجي لها.

سيارة لاندكروزر برادو 2023

مواصفات لاندكروزر برادو 2023

يتم البحث والتساؤل من خلال عاشقين السيارات عن أهم السيارات الراقية والحديثة التي تختص باختراق الطرق الصعبة ومن

أهمها لاندكروزر حيث قامت شركة تويوتا بالإعلان رسميا عن قرب الاحتفال بإطلاق السيارة، وتأتي مواصفات هذه السيارة في الآتي:

توجد فئتين من هذه السيارة في الأسواق العالمية فئة تعمل بالوقود

والفئة الأخرى تعمل بالهجين بالإضافة إلى وجود محرك سداسي أو ثماني الأسطوانات

بالإضافة إلى وجود العديد من برامج الأمان والحماية بها للقائد GR

توجد بسيارة تويوتا برادو محرك ديزل تروبو مزدوج باتساع 3.3 لطريق V6 مع وجود مجموعة للحركة الهجينة

ومحركات تعمل بالكهرباء وتوجد بالسيارة شبكة أمامية عمودية ومصابيح في الناحية الأمامية

تم تحديثها مع وجود مصابيح ضبابية تم تحديثها بوضع خطوط باللون الأسود.

يوجد شبكة شقف باللون الأسود للاحتفاظ بالأغراض الشخصية للركاب في الانتقال إلى الأماكن البعيدة.

تتسم هذه السيارة بوجود مساحة كبيرة للركاب لضمان الراحة والهدوء ويوجد بها مقصورة داخلية

تم تحديثها بإضافة العديد من الألوان الجديدة فيها ويتمثل طول السيارة في 4850 ملم وعرضها 1980 ملم.

مميزات سيارة لاندكروزر برادو 2023

إن هذه السيارة تتسم بوجود لون بني فاتح على المقاعد ووحدة الأبواب مع وجود لوحة زينة من اللون الفضي في لوحة الإعدادات

وشكل فني على الباب مع وجود نظام للمعلومات والترفية داخل السيارة بالإضافة إلى

وجود شاشة تعمل باللمس مع وجود نظام للحماية sence toyota safety

يوجد جرس تنبيه لمغادرة المسار وبرنامج لتثبيت السرعة وبرنامج للتحكم في الجر وبرنامج للتحكم في التلال.

سعر سيارة لاندكروزر برادو 2023