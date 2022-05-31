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سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمواصفاتها الجبارة مميزات وأسعار ولا في الأحلام، نقدم لك كل ما يتعلق بسيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة، حيث أنها من السيارات التي يوجد بها العديد من المواصفات المميزة، فهي تقوم بمنحك قيادة مركبة بشكل مريح، ولا مثيل لها، حيث أنها طرحت منذ فترة قصيرة، فهي مصممة بشكل مميز يجعلها الأفضل بين السيارات المنافسة، وسنتعرف على كل ما يتعلق بها من مواصفات فيما يلي فتابعونا. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمواصفاتها الجبارة هذه السيارة المميزة تم تصميمها بشكل رائع للغاية، فهي تحتوي على محرك مميز.

والسعة الخاصة به تصل إلى 1000 سي سي تيربو، وهو يولد قوة عالية للغاية تبلغ 67 حصان.

وأكبر عزم دوران خاص بهذه المركبة يبلغ 90 نيوتن لكل متر.

وهذه السيارة تم طرحها لكي تحتوي على ناقل للحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي ولا يعمل بشكل يدوي.

كما أن نقطة ثابت السيارة يصل التسارع الخاص بها إلى 14.3 ثانية لكل مائة كيلو متر.

وهذا من الميزات الفريدة التي توجد في المركبة، والمساحة الخاصة بشنطة السيارة الخلفية تبلغ 239 لتر.

وهذا يجعلها كبيرة للغاية. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 سيارة سوزوكي اسبريسو2022 لها العديد من المميزات.

لها العديد من المميزات. حيث يوجد بها أكبر التقنيات الرائعة التي تجعلها تحتوي على فرامل لا يمكن وقفها.

وهي بنظام آي بي إس، وهذا ما يمكنها من الثبات لأطول فترة ممكنة.

وهذا ما يمنع السيارة من التعرض لأي حوادث، وقد تم تصميم أفضل الوسائد الهوائية بداخل السيارة.

حيث أنها توجد ف الدركسيون، وهذا ما يمنح السائق الحماية المضاعفة، وهذا عندما يتعرض لحادث.

وعجلة القيادة الخاصة بها لا مثيل لها، حيث أنها تحتوي على محرك قوي تبلغ سعته ألف سم مكعب وصندوقها واسع للغاية.

فهي من الصناعات اليابانية التي تم تصميمها بجودة عالية.

والجميع يعترف بأن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 من أفضل السيارات الاقتصادية التي تم عرضها في السوق السعودي. سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 قد يصل سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في المملكة العربية السعودية في جميع أسواقها لا يتخطى 35 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارة محدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمواصفاتها الجبارة مميزات وأسعار ولا في الأحلام - ثقفني

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