الوحش القادم... أهم مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 وأسعار فئاتها الجبارة

أهم مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 ،هذه السيارة الرائعة من أفضل السيارات التي لا مثيل لها، حيث أنها من أنتاج شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية، كما أنها من السيارات التي تتميز بقدرة لا مثيل لها، وهي تحتوي على إمكانيات لا مثيل لها، وهي تساعدك في الحصول على جو رائع من الرفاهية، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها، وسنوافيكم بأهم تفاصيلها فتابعونا.

أهم مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022

هذه السيارة الرائعة تتميز بالعديد من المميزات سوف نتعرف عليها من خلال موقعنا ثقفني

تتمثل في أبعادها الضخمة التي لا مثيل لها.

كما أنها من أفضل السيارات الضخمة التي لا مثيل لها.

وهي تتمتع بتصميمها المثالي الذي لا مثيل له، كما أنها مصممة بشكل رائع للغاية.

وهي تحتوي على تصميم خلفي جذاب للغاية وعصري، وهي تحتوي على بعض الدهانات الرائعة والتطريزات الداخلية.

ونهي توفر لك العديد من تجهيزات السلامة التي تتميز بدرجة عالية من الأمان.

كما أنها تتميز بوجود محرك قوي يتميز بالأداء المتناغم مع ناقل حركة رائع.

وهي تحتوي على العديد من معدات الرفاهية الداخلية، ويوجد بها الكثير من مساحات الأمان.

وبعد الصفوف فهي تتكون من ثلاثة مما يجعلها تحمل تسع أشخاص.

وهذا مناسب لك ولعائلتك، لذلك لا تتردد في الحصول عليها فهي تتوفر بسعر مناسب للغاية.

وهي مميزة جدًا، كما أن ألوانها رائعة ويفضلها الجميع بشكل دائم.

أسعار سيارة كيا سورينتو 2022

تتوفر سيارة كيا سورينتو امكس إل 2022 بسعر 127,188 ريال سعودي.

امكس إل 2022 بسعر 127,188 ريال سعودي. أما سيارة كيا سورينتو اكس إل الفئة الثانية فيبلغ سعرها 140,873 ريال سعودي.

وسيارة كيا سورينتو إي اكس أوتوماتيك 2022 يبلغ سعرها 159,158 ريال سعودي.

وكذلك سيارة كيا سورينتو ازوتوماتيك إي اكس جي إل أي يبلغ سعرها 191,473 ريال سعودي.

ازوتوماتيك إي اكس جي إل أي يبلغ سعرها 191,473 ريال سعودي. كما أن الفئة الأعلى في سيارة كيا سورينتو 2022 أوتوماتيك إي غكس فيبلغ سعرها 193,888 ريال سعودي.

وهذه الأسعار مناسب لجميع الإمكانيات التي تتوفر في السيارة، فهي رائعة وفي متناول الجميع.

لذلك يمكن للجميع الحصول عليها من خلال سوق السيارات الموجود في المملكة العربية السعودية.