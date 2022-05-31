نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط شهري بداية من 892 ريال سعودي…. سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط بأرخص الأسعار بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط، الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن سيارات مستعلمة للبيع بالتقسيط، وذلك ليحصلوا على سيارة بسعر منخفض وبالتقسيط ويكون القسط متناسب مع دخلهم الشهري، ومن خلال مقالنا على موقع ثقفني نعرض لكم سيارات مستعملة معروضة للبيع بحالة جيدة وماركة مشهورة.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط بأرخص الأسعار بالسعودية

تزامنا مع أرتفاع سعر الدولار ومعه أرتفاع أسعار الكثير وعلى رأسهم السيارات يبحث الكثير عن سيارات للبيع بسعر مخفض، حيث أصبحت السيارة من الأشياء الضرورية لتلبية مشاويرهم وتوصيل الأولاد للمدارس في تحقق الكثير من سبل الراحة، لذا فيما يلي نوضح تقرير شامل ومتجدد بأسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

سيارة كيا بيجاس 2021 EX 1.4 مستعملة للبيع

للبيع بالتقسيط سيارة كيا فئة بيجاس موديل 2021 في طريق الملك فهد العليا بمدينة الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أزرق.

عداد الممشي بالسيارة 59,999-50,000 كيلو متر.

السيارة لها ضمان ثلاث سنوات.

التقسيط لمدة 60 شهر.

الدفعة الأخيرة 12,593 ريال سعودي.

المبلغ الإجمالي للسيارة 66,113 ريال سعودي.

القسط الشهري للسيارة 892 ريال سعودي.

سيارة كيا ريو 2017 FLEET مستعملة للبيع

للبيع سيارة كيا فئة ريو موديل 2017 مستعملة بمنطقة الدمام بالسعودية، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 119,999-100,000 كيلو متر.

لون السيارة الخارجي أبيض.

المبلغ الإجمالي للسيارة 48,396 ريال سعودي.

سعة المحرك 1400 سي سي.

الأقساط لمدة 42 قسط.

القسط الشهري 988 ريال سعودي.

سعر الكاش 34,500 ريال سعودي.

للبيع سيارة كيا ريو 2018 FLEET مستعملة

معروض للبيع في معرض اوتوماكس بجدة في المملكة، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة لها ضمان ثلاث سنوات.

لون السيارة الخارجي أبيض.

عداد الممشي 169,999-160,000 كيلو متر.

القسط الشهري 1034 ريال سعودي.

الأقساط لمدة 48 شهر.

آخر دفعة 7,874 ريال.

المبلغ الإجمالي للسيارة 57,506 ريال سعودي.

سيارة كيا ريو 2020 مستعملة للبيع بالتقسيط

معروض للبيع سيارة كيا ريو موديل 2020 بالتقسيط في طريق الملك فهد العليا بالرياض، مواصفات السيارة هي: