نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق SUV الرياضية.. كيا سبورتاج 2023 العملاق الكوري الذي يجمع بين التكنولوجيا والقوة والفخامة في المقال التالي

بعد أن أعلنت الشركة المسئولة عن اصدار سيارة كيا سبورتاج بأنها قامت بتطوير إمكانيات تلك السيارة، وبذلك نجد أن هناك تهافت بالبحث عن أهم الموافصات التي تخص كيا سبورتاج 2023 وسعرها، وذلك قبل أن يتم طرحها داخل الأسواق، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل المقال بشكل مفصل. كيا سبورتاج 2023 إليكم أبرز وأهم المواصفات الخاصة بالطراز الجديد بسيارة كيا سبورتاج، وهذا ما سنقدمه بالشكل الآتي: مواصفات Kia Sportage 2023 لدى سيارة كيا سبورتاج محرك تقدر سعته بحوالي 1600 سي سي تيربو، حيث تصل قوة هذا المحرك إلى حوالي 180 حصان، وعزمه يقدر بحوالي 265 نيوتن/متر.

كما يتوافر بهذه السيارة سعة خزان وقود تصل إلى حوالي 62 لتر.

بينما يقدر معدل التسارع بسيارة كيا سبورتاج بحوالي 11.1 ثانية، وبالتالي تقدر سرعتها من الثبات بحوالي 100 كم. أيضا وتصل سرعة سيارة كيا سبورتاج القصوى إلى حوالي 182 كم في الساعة.

علاوة على ذلك تتمتع سيارة كيا سبورتاج بناقل حركة مميز DCT، حيث لديه حوالي 7 سرعات.

تتمتع سيارة كيا سبورتاج بناقل حركة مميز DCT، حيث لديه حوالي 7 سرعات. بالتالي الاصدار الأخيرة من سيارة كيا سبورتاج يتوافر به خامات بمستوى عالي من الجودة أفضل من الاصدار السابق. كما انه لدى هذه السيارة تصميم مميز وجذاب، فهي من أفضل السيارات التي لديها طابع رياضي فريد.

أيضا يتوافر بهذه السيارة أنظمة معلوما وترفيه على مستوى عال من الجودة، فلديها شاشة بحوالي 12.3 بوصة.

يتوافر بهذه السيارة أنظمة معلوما وترفيه على مستوى عال من الجودة، فلديها شاشة بحوالي 12.3 بوصة. كما يتواجد بها أكثر من نظام للأمان مميز، مثل: الوسادة الهوائية والتنبيه بزيادة السرعة. أسعار كيا سبورتاج إليكم القائمة الخاصة بأسعار سيارة كيا سبورتاج داخل السوق المصري بالشكل الآتي: يقدر سعر سيارة كيا سبورتاج LX CAM بحوالي 495 ألف جنيه مصري.

بينما يصل سعر سيارة كيا سبورتاج LX FO إلى حوالي 545 ألف جنيه مصري.

ويبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج HL PLUS حوالي 585 ألف جنيه مصري.

وسيارة كيا سبورتاج L/T يصل سعرها إلى حوالي 630 ألف جنيه مصري.

ويقدر سعر سيارة كيا سبورتاج TL PLUS BLACK بحوالي 640 ألف جنيه مصري. فيديو السيارة Kia Sportage 2023 إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص الاصدار الأخير من سيارة كيا سبورتاج 2023، حيث تعتبر تلك السيارة من الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري، وبالتالي سيتوافر أكثر من قطع غيار لها، مع السهولة في عملية إعادة البيع. عمر شويل - جدة لعشاق SUV الرياضية.. كيا سبورتاج 2023 العملاق الكوري الذي يجمع بين التكنولوجيا والقوة والفخامة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق SUV الرياضية.. كيا سبورتاج 2023 العملاق الكوري الذي يجمع بين التكنولوجيا والقوة والفخامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.