“سيارة الفخامة العالية” مواصفات سيارات تويوتا لاند كروزر Toyota واسعارها

كشفت شركة تويوتا اليابانية مؤخراً عن سيارتها الجديدة تويوتا لاند كروزر الرياضية التي تعد واحدة من أشهر وأفخم السيارات في العالم بفضل مواصفاتها الداخلية والخارجية فضلاً عن قوتها الكبيرة ومعدل استهلاكها القليل للبنزين مقارنة بمنافسيها الآخرين من نفس الفئة، ومع بداية كل عام يبدأ عشاق السيارات في البحث عن آخر إصداراتها وأسعارها في الأسواق، ومن الجدير بالذكر أن أسعار السيارة هذا العام تُعتبر مرتفعة بالنسبة للأعوام السابقة نظراً للإضافات الجديدة بالسيارة وارتفاع الأسعار العالمية في مختلف الدول، ومن خلال مقال اليوم سوف نأخذكم في جولة سريعة للتعرف على مواصفات سيارات تويوتا لاند كروزر وأسعارها.

مواصفات سيارات تويوتا لاند كروزر

لا شك أن سيارة تويوتا لاند كروزر تعتبر كنزاً ثميناً للباحثين على الفخامة والقوة فضلاً عن مميزاتها المتعددة والإضافات العديدة التي زودت بها، ولهذا يتساءل العديد عن مواصفات سيارات تويوتا لاند كروزر إصدار 2022 وهذا ما سنذكره لكم من خلال السطور التالية:

تتوفر السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات ستة سلندر، بسعة 3500 سي سي وقوة 409 حصان وعزم دوران 605 نيوتن لكل متر، وناقل حركة ذي عشر سرعات.

تأتي السيارة الجديدة بهيكل وشاسيه منفصلين عن بعضهما على عكس منافسيها.

السيارة مزودة بنظام التعليق الحركي الجديد الإلكتروني الجديد الذي أنتجته شركة تويوتا مؤخراً ليحافظ على ثبات السيارة واتزانها على الطريق.

السيارة مزودة بشاشة Multi-Terrain Monitor والتي تعرض للسائق صورة حية للتضاريس والأرض التي تسير عليها السيارة.

السيارة مصممة للسير على الطرق الوعرة حيث تم تزويدها برفارف مربعة الشكل لتعطي للإطارات حرية أكثر أثناء التحرك.

السيارة مزودة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها الوسائط الهوائية، كاشف التصادم، نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، نظام عرض ضغط الإطارات ونظام المساعدة على تسلق التلال.

أبعاد سيارة تويوتا لاند كروزر وألوانها والأسعار

زادت أبعاد هذا الإصدار من سيارة تويوتا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة حيث وصل الطول إلى 4.97 متر والعرض 1.99 متر والارتفاع 1.86 متر، وتتوفر السيارة بالعديد من الألوان التي تناسب جميع الأذواق وهي ( الأسود، الأسود اللامع، الأحمر الغامق، النحاسي اللامع، الأبيض اللؤلؤي، الأبيض، الرمادي، الأزرق الغامق، الأحمر الغامق) وسوف تُباع السيارة في مصر بسعر 4000000 جنيه مصري.