نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات مستعملة في السعودية للبيع وأبرزها تويوتا كامري وكيا سبورتاج في المقال التالي

بعد موجة إرتفاع الأسعار التي حدثت في الفترة الأخيرة في أسعار السيارات بدأ إتجاه المواطنين السعوديين بالبحث عن شراء سيارات مستعملة بأسعار تناسب دخلهم الشهري وتناسب إحتياجات الأسرة السعودية وفي نفس الوقت تكون السيارة بمواصفات وجودة عالية إلى حد ما ومن أهم وأحسن أنواع السيارات المستعملة التي تتواجد داخل المملكة العربية السعودية سيارات كيا سبورتاج وتويوتا كامري وتويوتا كورولا وتتميز هذه السيارات بأسعارها المنخفضة التي تتناسب مع الدخل الشهري للأسرة السعودية المتوسطة وأيضا تتميز بمواصفات وإمكانيات وجودة عالية. للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2016 تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 147000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري موف.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة بها فتحة سقف ومكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة مزودة ببلوتوث ومدخل يو إس بي ومشغل أقراص وبها نظام مانع للإنغلاق.

السيارة تويوتا كامري موديل 2016 مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي. للبيع سيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2016 تأتي السيارة كيا سبورتاج بناقل حركة حلقي أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 100000 كيلو متر.

السيارة موجودة في مدينة القصيم.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

اللون الخارجي للسيارة كيا سبورتاج أبيض .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2016 بسعر 25000 ريال سعودي. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2017 تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 70000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا أحمر.

السيارة هيونداي إلنترا موجودة في مدينة أبها.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة بها مكيف وفتحة سقف وجهاز ريموت كنترول ومرايات كهربائية.

السيارة مزودة بنظام توزيع قوة الفرامل ونظام مانع للإنغلاق ونظام الوقوف الذكي.

السيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي وبمقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي. للبيع سيارة هوندا كونسيرتو مستعملة موديل 2015 تأتي السيارة هوندا كونسيرتو بنقال حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 112000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة هوندا كونسيرتو أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هوندا كونسيرتو البنزين.

السيارة بها ريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية. عمر شويل - جدة أسعار سيارات مستعملة في السعودية للبيع وأبرزها تويوتا كامري وكيا سبورتاج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سيارات مستعملة في السعودية للبيع وأبرزها تويوتا كامري وكيا سبورتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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