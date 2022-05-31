نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات فورد وهيونداي وتويوتا مستعملة وبحالة جيدة للبيع داخل السعودية في المقال التالي

سيارات فورد وهيونداي وتويوتا مستعملة في السعودية، الأن يمكنك إمتلك سيارة بأقل الأسعار يبحث الكثير من الأشخاص السعودين والمقمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن سيارات للبيع تتناسب مع الدخل الخاص بهم وتكون حالة السيارة جيدة واليوم سنقدم لكم ماركات للسيارات المستعملة الأشهر في المملكة بمواصفات كجديدة و بأسعار مخفضة جدا. للبيع سيارة هيونداي أكسنت بالسعودية موديل 2012: تأتي السيارة هيونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 198000 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت موجودة في مدينة جدة.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة بها مكيف وفتحة سقف ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ووسائد هوائية للركاب.

السيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0596262441 أو 00966596262441. للبيع سيارة تويوتا ياريس مستعملة موديل 2010: تأتي السيارة تويوتا ياريس بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 28000 كيلو متر.

السيارة موجودة في مدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

السيارة بها مكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

السيارة بها مدخل يو إس بي وقفل مركزي للأبواب وإنذار وراديو كاست وفرش جلد.

السيارة تويوتا ياريس موديل 2010 بسعر 8000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وبقسط شهري 800 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 0591101049 أو 00966591101049. للبيع سيارة فورد توروس مستعملة بالسعودية موديل 2016: تأتي السيارة فورد توروس بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 280000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

السيارة فورد توروس موجودة في مدينة بريدة.

الوقود المستخدم في السيارة فورد توروس البنزين.

السيارة بها مكيف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها مدخل يو إس بي وبلوتوث وقفل مركزي للأبواب.

السيارة فورد توروس موديل 2016 مستعملة بسعر 28000 ريال سعودي وبمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1300 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 582428193 أو 0096682428193. عمر شويل - جدة سيارات فورد وهيونداي وتويوتا مستعملة وبحالة جيدة للبيع داخل السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات فورد وهيونداي وتويوتا مستعملة وبحالة جيدة للبيع داخل السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.