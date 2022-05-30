انت الان تتابع خبر أسطورة هوندا في الإمارات.. الفطيم تطلق سيارة هوندا 2022 HR-V.. مواصفات وأسعار ولا في الأحلام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، اليوم الاثنين عن إطلاق سيارة هوندا 2022 HR-V الجديدة كلياً، المتعددة الاستخدامات والتي تأتي أكبر حجماً من النسخة التي سبقتها.

وتتوفر السيارة بثلاثة فئات في السوق الإماراتية هي DX وLX وEX، وسعرها يبدأ من 89.900 درهم.

وقد تم تزويد السيارة للمرة الأولى بفتحة سقف بانورامية مزودة بزجاج خاص لتقليل دخول الأشعة تحت الحمراء، وتتوافر هذه الميزة في السيارات من فئة EX فقط.

إضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بمحرك سعة 1.5 ليتر يتكامل مع نظام ناقل حركة أوتوماتيكي بتغيير متواصل (CVT)، ويعمل يدويا من 7 سرعات، كما يولد المحرك قوة 119 حصاناً عند 6600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4300 دورة في الدقيقة، مع كفاءة استهلاك الوقود : 18.4 كيلومتر/ليتر.