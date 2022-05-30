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عمر شويل - جدة ضوابط دخول سيارات من الخارج إلى المملكة السعودية وأهم تكاليف الشراء، يهتم كثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية بمعرفة أهم ضوابط إدخال السيارات إلى المملكة السعودية بعد أن قامت هيئة الزكاة والدخل بتحديد رسوم دخول المنتجات إلى داخل المملكة السعودية وذلك على حسب الفئات الموجودة داخل البلاد سواء الجنسية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الأشخاص المقيمين وليس لديهم الجنسية السعودية، وقامت بتوضيح بعض القواعد يجب على الجميع الالتزام بها.

ضوابط إدخال سيارات من الخارج إلى المملكة

بعد أن أعلنت المملكة السعودية عن تسهيل إمكانية شراء المنتجات المتنوعة من الخارج ويتم دخولها إلى المملكة السعودية ولكن يجب توافر بعض الشروط والأحكام التي يتم تحديدها من قبل هيئة الزكاة والضريبة وقامت بتحديد قيمة الرسوم المالية على حسب نوع المنتج وفقا للضوابط التالية بالنسبة موديل شاحنات النقل الثقيلة التي يتعدى وزنها عن 3.5 طن 10 سنوات يتم حساب المدة باستثناء العام الجاري.

أما بالنسبة للمواطنين أو المقيمين داخل البلاد في حالة شراء السيارات والشاحنات ذات الوزن الخفيف بدأ من موديل 2016 حتى موديل 2021.

بالنسبة لموديل السيارات الصغيرة والنقل الخفيف وزن يبدأ ثلاثة ونصف طن فأقل الخمس سنوات.

يمكن الحصول على شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011 والحصول على استيراد السيارات الأثرية التي يصل عمرها 30 عام.

يجب أن تتوافر كافة المواصفات الموجودة في هذه السيارة مع الجهة المختصة بالخليج العربي المملكة السعودية ويتم اعتمادها داخل البلاد. يجب توافر كافة المستندات المطابقة لهيكل السيارة مع أهمية عدم وجود أي تعديل على رقم الهيكل ويمنع شراء السيارات طبقا للوكالة الشرعية حيث يتم استخدام الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

تكاليف شراء سيارة من الخارج

بعد أن أوضحت هيئة الزكاة و الدخل والضريبة والجمارك إمكانية شراء السيارات والمنتجات المختلفة من خارج المملكة وإدخالها داخل البلاد مع توافر الشروط المطلوبة مع أهمية سداد قيمة رسوم العملية والتي تشمل الآتي،

تعتبر الفاتورة المقدمة من المستوى في حالة عدم الموافقة عليها يتم اعتماد فاتورة الوكيل المحلي ويتم خصم نسبة تصل إلى 10 % من قيمة الاستهلاك لكل عام بدءا من شهر مارس لعام الأول وخلال الأعوام التالية ويتم خصم عن كل عام 10 بالمئة بجانب ألا تتعدى نسبة أشخاص معان 50 بالمئة بالنسبة لفئة 80 بالمئة للشاحنات وبالتالي يتم احتساب رسوم السيارة من قبل نقاط الدخول بمجلس التعاون الخليجي.