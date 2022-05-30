ميتسوبيشي مستعملة للبيع بالإمارات بسعر 15 ألف درهم أرخص السيارات اليابانية

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ميتسوبيشي مستعملة للبيع بالإمارات بسعر 15 ألف درهم وأقل السيارات الأرخص بالشركة اليابانية، تعتبر سيارات ميتسوبيشي في سوق السيارات المستعملة تعمل بشكل جيد جدا في دولة الإمارات والكثير من الناس تختار السيارة المستعملة فضلا عن السيارات الجديدة لما لها من سعر مناسب الحالة المادية، ومع ضغوط الحياة المتزايدة أيضا يلجأ إلى شراء سيارات المستعملة، وسنعرض لكم سيارات ميتسوبيشي مستعملة معروضة للبيع مؤخرا بأسعار من 15 ألف درهم إلى ما فوق ذلك وأقل من تلك السعر أيضا، وكل عميل يرغب في شراء سيارة ميتسوبيشي التواصل عن طريق أرقام الجوال المدونة على صور السيارة، وفي حالة الإستفسار عن أي نوع آخر للسيارات اترك تعليقك أسفل المقال، وسنوافيكم بطلبكم والاتصال المباشر عبر ارقام هواتف ونحن موقع عرض سيارات فقط، تمتعوا معنا بسيارات ميتسوبيشي مستعملة للبيع في الإمارات.
سيارة ميتسوبيشي للبيع بالإمارات بسعر 15 ألف درهم أرخص الأسعار
أثبتت سيارات ميتسوبيشي في دبي نجاح كبير ونسبة مبيعات عالية في الكثير من القطاعات وإنها ضمن تشكيلة الموثوقة من سيارات ذات انتاج ضخم بجودة عالية، وتكون سيارات منافس قوي لنظيرتها من أنواع السيارات الأخرى.
سيارة ميتسوبيشي باجيرو طراز 2007 مستعملة للبيع
- متاح في مدينة دبي سيارة ميتسوبيشي موديل 2007 للبيع في كبرى مواقع بيع وشراء السيارات.
- سيارة ميتسوبيشي تحتوي على عداد الممشى المسافة المقطوعة التي سجلت قراءة 150.000 كيلو متر.
- ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير اوتوماتيك.
- من مزايا الأمان بالسيارة مساعد الفرامل، طفاية حريق.
مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2007 وسعر البيع
- مكان تواجد السيارة للبيع في مدينة دبي.
- لون السيارة الخارجي فضي رمادي.
- وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.
- تاريخ الحوادث للسيارة بحالة ممتازة من داخل والخارج.
- نوع الدفع أو الجر أمامي، عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر.
- سعر السيارة ميتسوبيشي باجيرو 2007 تبلغ نحو 13 ألف درهماً إمارتي.
سيارة ميتسوبيشي آل 200 دبل مستعملة طراز 2009 للبيع
- متاح للبيع سيارة ميتسوبيشي دبل كاب 2WD، بحالة جيدة جداً.
- محرك السيارة ميتسوبيشي 2009 يعمل بقوة 2500 CC.
- مكان بيع السيارة ميتسوبيشي في مدينة دبي.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة ديزل.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي 2009 وسعر البيع
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير عادي يدوي.
- تحتوي السيارة على عداد ممشى لها سجل نحو 200.000 كيلو متر.
- لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.
- نوع الدفع أو الجر للسيارة دفع خلفي.
- عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.
- سعر السيارة ميتسوبيشي آل 200 دبل كاب تبلغ نحو 14 ألف درهم إماراتي.
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