نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 في الشرق الأوسط ومميزات الـSUV في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 ، تم الكشف من قِبَل الشركة العالمية شركة تويوتا عن الجيل الثاني من مركبة تويوتا سيكويا الجديدة 2023، كما أن السيارة تعد الأخت الكبرى للسيارة الضخمة لاند كروزر كما تعتبر سيارة سيكويا من أكبر الموديلات في الحجم من سيارات تويوتا من فئة SUV التي تصنعها الشركة واليوم في مقالاتنا سوف نقوم بتوضيح جميع المعلومات حول السيارة الجديدة سيكويا 2023 وأسعارها في الشرق الأوسط ومميزات وعيوب السيارة وكل ما تريد معرفته عن السيارة فتابعونا في المقالة القادمة.

مواصفات واسعار سيكويا 2023

تم طرح سيارة تويوتا سيكويا الجديدة 2023 في السوق الشرقي بمواصفات :

بمحرك سداسي الأسطوانات “توين تربو”.

كذلك المحرك بسعة 3.5 لتر.

كما أنه يحصل على مساعدة من محرك صغير كهربي بقدرة قطر 4082 كجم.

وذلك فضلًا عن مواصفات واسعار سيكويا 2023 والقدرة الإنتاجية للمحرك :

حيث تصل القوة الإنتاجية للسيارة تصل إلى 437 حصان.

كذلك عزم أقصى للدوران يبلغ 790 نيوتن/ متر.

كما أنه يتصل محرك المركبة بناقل حركة أوتوماتيكي النوع.

المحرك مكون من 10 سرعات مختلفة.

كما تأتي سيكويا ٢٠٢٣ بنظام تعليق أمامي مستقل.

بنظام تعليق أمامي مستقل. وهذا بجانب مجموعة من ممتصات الصدمات الهوائية المتكيفة بالفئات الأعلى.

بالإضافة إلى نظام خلفي متعدد النقاط.

كما أنه قد تم تزويد سيارة Toyota Sequoia 2023 بمحرك أعلى ومواصفاته

6 سلندر ثنائي التربو.

كما يقوى المحرك على إنتاج 389 حصان.

المحرك يتمتع بعزم دوران يبلغ 479 رطل/ قدم.

وباتصال محرك تويوتا سيكويا الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

مميزات وشكل سيكويا ٢٠٢٣

تتميز سيارة سيكويا ٢٠٢٣ الأخت الكبرى لسيارة لاند كروزر باحتوائها على :

نظام مصابيح كاملة من النوع الليد LED.

كما أنه عند اختيار فئة TRD المصممة بهيئة رياضية تخصص للطرق الوعرة سوف تكون مزودة بشبكة مصابيح إضافية أمامية من الليد LED. كذلك تتميز المركبة بالعجلات الرياضية بقياس 17 بوصة مع إطارات مخصصة للطرق الوعرة.

أيضًا تتمتع مواصفات واسعار سيكويا 2023 الفئة الفاخرة والأعلى من خمسة فئات مقدمة من سيكويا وهي البلاتينيوم. كما أن السيارة تتميز بإطارات رياضية بقياس 22 بوصة من الكروم.

الفئة الفاخرة والأعلى من خمسة فئات مقدمة من سيكويا وهي البلاتينيوم. بالإضافة إلى مقاعد إلكترونية يمكن التحكم بها بشكل كهربائي. تم صنع المقاعد بالكامل من الجلد. بالإضافة إلى نظام التدفئة والتبريد.

كما أنه قد تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 14 مكبر صوت. بالإضافة إلى وجود فتحة بانورامية في سقف سيكويا ٢٠٢٣ .

. كذلك السيارة تحتوي على شاشة معلوماتية للعرض بالأمام.

بالإضافة إلى شاشة وسطية ترفيهية بقياس 14 بوصة مع لوحة عدادات رقمية بالكامل.

كما أنها تحتوي على زجاج ملون عازل للصوت والحرارة.

بالإضافة إلى لمسات خشبية فاخرة بأرجاء مقصورة سيكويا ٢٠٢٣ كلها.

عيوب Toyota Sequoia 2023

أما من حيث عيوب سيارة تويوتا سيكويا 2023 فحتى الآن لم يتم التعرف على سلبيات وعيوب بهذا الطراز. وذلك لكون مواصفات واسعار سيكويا 2023 جديدة تمامًا داخل الأسواق العربية. كما أنه لم ينتشر بصورة كبيرة حتى الوقت الحالي. وتابعونا إذا ظهرت أي عيوب في Toyota Sequoia 2023.

سعر سيكويا 2023 في الشرق الأوسط

سنطلعك على فئات السيارة وأسعارها وجدير بالذكر أنه يمكن إضافة ضريبة القيمة المضافة :

مواصفات واسعار سيكويا 2023 فئة SR5 تبلغ 53.000 دولار أمريكي. وبالريال 199.000 ريال. وبالدرهم الإماراتي 194.642 درهم. وبالدينار الكويتي 16.210.

فئة SR5 تويوتا سيكويا الجديدة 2023 فئة TRD Sport تبلغ 55.000 دولار أمريكي. وبالريال 206.000 ريال. وبالدرهم الإماراتي 201.987 درهم. وبالدينار الكويتي 16.824.

فئة TRD Sport تويوتا سيكويا الجديدة فئة Limited تبلغ 62,000 دولار أمريكي. وبالريال حوالي 232,000 ريال. وبالدرهم الإماراتي 227.695 درهم. وبالدينار الكويتي 18.962.

فئة Limited سعر سيكويا 2023 فئة TRD Pro تبلغ 67,000 دولار أمريكي. وبالريال 251,000 ريال. وبالدرهم الإماراتي 246.057 درهم. وبالدينار الكويتي 20.509.

فئة TRD Pro أما Toyota Sequoia 2023 فئة Platinum

فئة Platinum تبلغ 69,000 دولار أمريكي.

وبالريال 259,000 ريال.

وبالدرهم الإماراتي 253.402 درهم.

وبالدينار الكويتي 21.108.

وبهذا تنتهي مقالاتنا عن مواصفات واسعار سيكويا 2023 نرجو أن تكون قد نالت إعجابكم.