سيارات مستعملة للبيع تخفيضات السعودية اسعار مفاجأة «متجدد»

ننشر لكم مجموعة متنوعة من سيارات مستعملة للبيع تخفيضات السعودية اسعار مفاجأة. ومصدرنا في ذلك موقع سيارتي القسم السعودي. وتتنوع اسعار السيارات المستعملة وموديلاتها ما بين سيارات 2021 أو أقل من ذلك. كذلك سنواصل في تقديم اسعار السيارات المستعملة في السعودية في المقالات المقبلة إن شاء الله.

سيارات مستعملة للبيع تخفيضات السعودية اسعار مفاجأة

توجد من ضمن سيارات مستعملة للبيع في السعودية سيارة كيا موديل 2022. نوعيتها كيه 5. اوتوماتيك سيدان اربعة راكب. رمادي بنزول والسعر 103000 ريال سعودي. سقف متحرك من شركة وسم للسيارات في الرياض حي القادسية. كما توجد سيارة كيا سينتوس موديل 2022 سعرها 91000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة ام اكس 5 مازدا موديل 2008 الممشى 136000 كيلومتر وسعرها 55000 ريال سعودي. كما توجد سيارة شيفروليه أفيدو 2011 نضيف ممشى 267000 كيلومتر. والسعر المعروض عليها 12000 ريال سعودي.

متوسط اسعار سيارات مستعملة في السعودية والممشى

من ضمن سيارات مستعملة في السعودية. كذلك توجد سيارة دودج تشارجر موديل 2015 تشاردر رود اند تراك سعرها المعروض 85000 ريال سعودي. كما توجد سيارة شيري تيقو4 موديل 2022 جديد من شيري تيدو 4 وسعرها المعروض ليها 75500 ريال سعودي. كما توجد سيارة لاندروفر فريلاندر 2022 ممشى اكثر من 1000 كيلومتر والسعر المعروض 400000 ريال سعودي. كما معروض سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 اعلى فئة من الخليج جي اكس ار الممشى 20الف ريال السعر 50000 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية لمعرفة الاسعار في السوق

توجد سيارة نيسان باترول 2022 موديل 2022 ستاندر بسعر 224000 ريال سعودي حالتها جديدة. كما توجد سي اكس 5 مازدا 2022 سعر 143000 ريال سعودي. كما توجد CX-9 مازدا 2022 زيرو سعرها 138000 ريال سعودي. كذلك توجد سيارة q5 اودي 2015 ممشى 242000 ريال سعودي. السعر 55000 ريال سعودي. علاوة على ذلك كما توجد سيارة تويوتا كورولا 2003 ممشى 20000 كيلومتر سعرها 4000 ريال سعودي. وكذلك توجد سيارة ام اكس 5 مازدا 2008 ممشى 136000 كيلومتر، وسعرها المعروضة بـ 55000 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية والممشى