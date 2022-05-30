بسعر 8 آلاف ريال سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة ومواصفات ممتازة، سيارات تويوتا من السيارات القوية المنتشرة في العالم أجمع سواء كانت سيارة سيدان أو هاتشباك، وسيارات تويوتا تعتبر سيارة مناسبة جدا للطرق الوعرة داخل المملكة كما أنها من السيارات الاعتمادية قليلة الأعطال وموفرة أيضاً واقتصادية في استهلاك الوقود، وسنعرض لكم مجموعة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع بسعر 8 آلاف ريال وأقل من ذلك السعر ماركة تويوتا بأكثر من نوع اختاروا منها ما يناسبكم وفي حالة رغبتم في شراء سيارة غير التي معروضة عبر موقع يمكنك ترك استفسارك في التعليقات.

بسعر 8 آلاف سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية

للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2004، السيارة بحالة ممتازة، القير بها أو ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، سيارة تويوتا كورولا 2004 بها الكثير من المزايا والمواصفات الخاصة بها كالآتي:

تحتوي السيارة على مزايا الأمان بوجود نظام فرامل مانع الانغلاق ABS. كما إنها تحتوي على إنذار مانع السرقة. مساعد الفرامل BA، أحزمة أمان أمامية فقط. تحتوي السيارة على مانع الحركة، توزيع قوة الفرامل إلكتروني. وأما عن مزايا داخلية مقاعد السيارة من القماش. مقود السيارة كهربائي، تعديل إمالة المقود. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. سعر السيارة تويوتا كورولا 2004 تبلغ نحو 8000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2005 للبيع مستعملة

متاح عبر مواقع البيع والشراء للسيارات في مدينة الرياض سيارة تويوتا كورولا 2005 حالتها ممتازة. السيارة تويوتا كورولا تمتاز بعداد ممشى قليل حيث سجل عند بيع السيارة قراءة 45.000 كيلو متر. قير السيارة أو ناقل الحركة لها قير عادي. مرايا لون السيارة، عجلات من حديد. مصابيح أمامية هالوجين، مقياس سرعة الدوران. مشغل أقراص ليزر، راديو، مكيف هواء يدوي. السيارة مكيفة، الزجاج حركته عادية ليست اوتوماتيك.

أهم مزايا ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2005 وسعر البيع