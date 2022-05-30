نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق SUV.. رنج روفر سبورت 2023 عملاق الصحراء اصدار بتناغم بين الرفاهية والفخامة والقوة في المقال التالي

تصدرت مؤخرًا سيارة رنج روفر سبورت 2023 عمليات البحث بصورة كبيرة، وذلك يرجع إلى اقتراب تداول تلك السيارة داخل جميع الأسواق، حيث تم الإعلان عن عددًا من المزايا التي تتمتع بها، فهذه المزايا يتم البحث عنها من قبل عشاق السيارات SUV، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال. رنج روفر سبورت 2023 يتمتع الإصدار الأخير بسيارة رنج سبورت بالكثير من المواصفات، وإليكم أبرزها بالصورة الآتي ذكرها: موصفات Range Rover Sport 2023 لدى سيارة رنج روفر سبورت محرك 6 سلندر تيربو، تصل سعته إلى حوالي 3.0 لتر، وتقدر قوته بحوالي 400 حصان، ويصل عزم ذلك المحرك إلى حوالي 550 نيوتن/متر.

بينما لديها محرك آخر بسعة 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو، فتصل قوته إلى حوالي 530 حصان، وعزمه يقدر بحوالي 749 نيوتن/متر.

بالتالي سيارة رنج روفر سبورت تندرج تحت قائمة السيارة عالية الأداء، وهذا ما كانت تحرص عليه الشركة المسئولة عن تصنيعها. كما يتوافر بسيارة رنج روفر نظام معلومات وترفيه مميز، فالسيارة لديها شاشة 13.1 بوصة.

أيضا السيارة مصممة بشكل جذاب وأنيق، حيث يتوافر بها مصابيح أمامية عالية الجودة.

السيارة مصممة بشكل جذاب وأنيق، حيث يتوافر بها مصابيح أمامية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك يتوافر بهذه السيارة نظام صوتي على مستوى عال من الجودة، فيتواجد بها حوالي 29 سماعة.

يتوافر بهذه السيارة نظام صوتي على مستوى عال من الجودة، فيتواجد بها حوالي 29 سماعة. كما انه لديها خاصية كتم الصوت، مع تواجد خاصية تنقية الهواء، فهذه الخاصية من الصعب تواجدها في أي سيارة. علاوة على ذلك يتواجد بسيارة رنج روفر سبورت الجديدة سنة 2023 مقاعدة مريحة، حيث يتوافر بتلك المقاعد نظام التدليك، ومن الممكن أن يتم تعديلها في أكثر من اتجاه.

يتواجد بسيارة رنج روفر سبورت الجديدة سنة 2023 مقاعدة مريحة، حيث يتوافر بتلك المقاعد نظام التدليك، ومن الممكن أن يتم تعديلها في أكثر من اتجاه. كما تعتبر هذه السيارة من أكثر السيارة التي تتلاءم مع كافة الطرق، حيث تتمتع بخاصية المرونة مع الطرق. سعر سيارة رنج روفر سبورت إليكم أبرز التفاصيل الخاصة بسعر الإصدار الأخير لسيارة رنج روفر بالشكل الآتي: إن الإصدار الأول لسيارة رنج روفر سبورت سيتوافر بسعر 122.850 دولار أمريكي.

بينما سيكون سعر تلك السيارة داخل السوق السعودي ما يقارب ال460.687 ريال سعودي. فيديو السيارة Range Rover Sport 2023 وبالتالي نكون قد اوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول مواصفات سيارة رنج روفر سبورت 2023 وسعرها بالدولار وداخل المملكة. والمعلن عنها من جانب شركة رنج روفر والتي تعد من أشهر العلامات التجارية للسيارات في العالم. حيث لاحظنا أن الإصدار الجديد من تلك السيارة سيتفوق على أي اصدار آخر. عمر شويل - جدة لعشاق SUV.. رنج روفر سبورت 2023 عملاق الصحراء اصدار بتناغم بين الرفاهية والفخامة والقوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق SUV.. رنج روفر سبورت 2023 عملاق الصحراء اصدار بتناغم بين الرفاهية والفخامة والقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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