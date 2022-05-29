سيارات مستعملة للتنازل من غير مقابل وبأقل قسط شهري، طُرحت مع بداية هذا الأسبوع عدة موديلات مُميزة للتنازل بدون مقابل، أولها سيارة كيا k5 موديل 2021 عدادها 36 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر حجمها 2.5 لتر تولد قوة 194 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات أمامية وخلفية، وجود كل من إمكانية الدخول والتشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، كاميرا خلفية، ليد جنوط 17 انش، مكيف يدوي، نظام تثبيت سرعة، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية، منافذ للشحن والطاقة ودعم بلوتوث، شاشة ترفيه وفتحة سقف بانوراما. السيارة متوفرة بمدينة أبها للتنازل من غير مقابل عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1597 ريال ومتبقي على نهاية التمويل 45 قسط + دفعة أخيرة 45 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل من غير مقابل

طُرحت أيضاً ضمن عروض التنازل لهذا الأسبوع سيارة ام جي 6 موديل 2021 عداها 31 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود أنوار امامية ليد نهارية، مصابيح ليد، جنوط ألومنيوم مقاس 18، مكابح مانعة للإنغلاق ABS، نظام مراقبة ضغط الاطارات TPMS، برنامج الثبات الالكتروني، حساسات خلفية، نظام حماية السيارة من السرقة، مقاعد جلد، وسائد هوائيه امامية وجانبية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عدد 6 سماعات، بلوتوث + راديو + USB، كاميرا خلفيه، فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة متوفرة بمدينة مكة المكرمة للتقبيل بدون رسوم عبر البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1177 ريال ومتبقي على نهاية التمويل 54 قسط + دفعة نهائية قدرها 28 ألف ريال.

العرض الثالث من مدينة جدة على سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 عدادها 38 ألف كيلو متر، ماكينة 3 سلندر حجمها 1.5 لتر تولد قوة 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، سنترلوك على الأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم ثلاثي من الدريكسون، مكيف بتحكم يدوي، اتصال يو اس بي، بلوتوث، مقاعد مخمل، كاميرا خلفية، حساسات خلفية، جنوط مقاس 16 انش. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عبر عبد اللطيف جميل للسيارات وقيمة القسط الشهري 1391 ريال، متبقي على نهاية التمويل 49 قسط + دفعة أخيرة قدرها 21 ألف ريال.

سيارات للتقبيل أقساط بدون رسوم

آخر عروضنا اليوم من مكة على سيارة تويوتا راش موديل 2021 عدادها 11 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر تولد قوة 104 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بتجهيزات فل كامل وتتضمن وجود مُثبت سرعة ذكي، دخول ذكي وزر تشغيل المحرك، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، مقاعد مخمل، حساسات وكاميرا خلفية، جنوط 17 انش، اضاءات ليد، إمكانية التحكم عبر المقود، بلوتوث و8 سماعات، فرامل مانعة للانغلاق، حساس كفرات مع برنامج لدعم المكابح والتحكم في الانزلاق. السيارة متوفرة للتنازل بالتقسيط عن طريق عبد اللطيف جميل وقيمة القسط الشهري 1513 ريال، متبقي على نهاية التمويل 49 قسط + دفعة تملُك قيمتها 23 ألف ريال.