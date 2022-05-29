نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص نظام تقسيط.. الوحش الياباني سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 بـ900 ريال شهريا على 5 سنوات بالعسودية في المقال التالي

ارخص نظام تقسيط.. الوحش الياباني سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل في السعودية عن عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022، حيث تعد سيارات لاند كروزر من أشهر سيارات تويوتا ذات الدفع الكلي للعجلات والتي تم إصدار أول موديل لها في عام 1951م حيث أن لها قدرة خارقة في السير على الأراضي الغير ممهدة بأريحية تامة، وفي مقالنا اليوم سنقدم لكم أبرز المواصفات والإمكانيات المقدمة بها سيارات اللاندكروزر التي تم إصدارها العام الحالي كما سنوضح عرض التقسيط التابع للشركة. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط على سيارة لاند كروزر موديل 2022م وجاء التقسيط كالآتي:- مدة سداد كل الأقساط تصل إلى خمس سنوات بدفعة شهرية قدرها 900 ريال سعودي.

بينما دفعة السيارة الأولى قيمتها 187 ألف و207 ريال سعودي والدفعة الأخيرة قيمتها 104 ألف و144 ريال سعودي.

سعر السيارة الكلي يبلغ 226 ألف و400 ريال سعودي بمصاريف إصدار قيمتها 732 ريال سعودي. مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 بينما تتمثل مواصفات وإمكانيات السيارة كالآتي:- سعة محرك السيارة يبلغ 5700 سي سي وعدد أحصنته 409 حصان بعزم دوران قيمته تصل إلى 650 ريال سعودي ونوع المحرك V8.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة من السكون في غصون 6.7 ثانية تبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة.

طول سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022م يبلغ أربعة أمتار و97 مللي متر وعرضها متر واحد و99 ملليمتر.

بينما طول قاعدة عجلاتها يصل إلى مترين و9 ملليمتر بارتفاع كلي قيمته متر و86 ملليمتر.

تستطيع السير على الطرق الوعرة بقوة كبيرة وثباتها عالي عند السرعات العالية.

يتكون المحرك من ست أسطوانات ويقترن بفتيس يعمل أتوماتيكي ويتكون من أكثر من سرعة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 18 إلى 20 إنش.

بالنسبة إلى شاشات عرض المعلومات والترفيه فيبلغ مقاس إحدى الشاشات حوالي 9 بوصة والأخرى 12.3 بوصة.

السيارة مزودة بكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية وتستطيع كشف كل الطريق أمام السائق.

كما أنها مزودة بدعم للهواتف الذكية من خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تستطيع السيارة كشف النقاط العمياء على الطريق. عمر شويل - جدة ارخص نظام تقسيط.. الوحش الياباني سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 بـ900 ريال شهريا على 5 سنوات بالعسودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص نظام تقسيط.. الوحش الياباني سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 بـ900 ريال شهريا على 5 سنوات بالعسودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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