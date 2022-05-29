أسعار ومواصفات سيارة هيونداي I10 موديل 2022 أفضل سيارة هاتشباك في فئتها

تعد سيارة هيونداي موديل 2022 من نوعية i10 واحدة من أكثر السيارات تداولاً الآن علي محرك بحث جوجل لرغبة عدد كبير من عشاق السيارات في معرفة أسعار ومواصفات هيونداي I10 موديل 2022، والتي دخلت إلي السوق المصري بقوة حالياً، الأولى SPIRIT والثانية ELITE كاملة التجهيزات، وتنتمي السيارة ذات التصميم العصري إلي نوعية الهاتشباك، وفي هذا التقرير نقدم لكم مزيد من المعلومات والتفاصيل حول مواصفات سيارة هيونداي الجديدة.

أسعار ومواصفات هيونداي I10 موديل 2022

أعلنت الشركة الكورية هيونداي عن إطلاق سيارة هيونداي i10 من موديل 2022 في الأسواق المصرية، وأعلنت رسمياً عن الأسعار والمواصفات الأساسية للسيارة، وبتصميم عصري ورياضي لا مثيل له، وبمميزات عالية لمحبي هذا الجيل من السيارات، وتأتي المواصفات علي النحو التالي.

جنوط 15 بوصة

طول بلغت 3670 مم.

العرض يبلغ 1680 مم.

1480 مم للارتفاع

شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية

مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 252 لتر.

فرامل ABS مانعة للانغلاق

مثبت لمقاعد الاطفال

خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح.

نظام الثبات الالكتروني.

اضاءة نهارية LED

زجاج كهربائي.

قفل مركزي للابواب.

حساسات ركن.

كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

نظام بلوتوث، ونظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية.

منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

مصابيح أمامية هالوجين.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

مكيف هواء.

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أسعار سيارة هيونداي I10 موديل 2022

إلي جانب ذلك تتميز سيارة هيونداي موديل 2022 من نوعية i10 باحتوائها علي محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، ويضخ بقوة تصل إلي قدرها 84 حصانا، وعزم دوران 117 نيوتن/ متر، بالإضافة إلي ذلك يحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بجانب ذلك تعمل العجلات بتقنية الدفع الامامي، أما عن الأسعار فتأتي علي النحو التالي.