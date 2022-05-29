نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا راش 2021 Toyota Rush اليابانية أهم مواصفاتها وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا راش 2021 Toyota Rush من أهم إصدارات شركة تويوتا اليابانية، والتي عملت على تحديث الإصدارات السباقة لكي تنتج سيارة جيدة تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، كما تمتاز سيارة تويوتا راش 2021 بالعديد من المميزات التي تجعلها تدخل المنافسة في سوق السيارات بقوة، إذ أن لها سرعة كبيرة وتتمتع بنظام أمان عالي الكفاءة، إلى جانب كونها تحتوي على محرك رباعي يولد قوة كبيرة.

تويوتا راش 2021 Toyota Rush

تتعدد مواصفات سيارة تويوتا راش 2021 إذ أنها تتمتع بوجود محرك ذو سعة 1500 سي سي، مما يجعله يولد قوة 103 حصان، كما تتوافر السيارة بفئتين لهما مواصفات مميزة ولكنهما متقاربتان في السعر، ومن أهم ما يميز تويوتا راش 2021 كونها تحتوي على نظام حماية متميز يتمثل في وجود فرامل مانعة الانغلاق، تساعد السائق على التوقف السريع في حال اقترب من جسم أخر إلى جانب إنذارات التصادم، مع وجود إنذار الحماية من السرقة وكل هذا يجعلها مثالية بالنسبة لمواصفات الأمان والسلامة؛ للمحافظة على حياة الركاب.

سيارة تويوتا راش 2021

تتمتع سيارة تويوتا Rush 2021 من الداخل بمواصفات رائعة، إذ أن بها مقاعد جلدية مصنوعة من أفخر أنواع الجلد، كما تتميز بوجود وسائد هوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام، كما نجد أن السيارة تحتوي على أكثر من وسيلة متعة مثل وجود شاشة وسائط متعددة ذات مساحة متميزة تدعم الاتصال بالبلوتوث والأجهزة الاندرويد والايفون، وذلك إلى جانب كونها تدعم التوصيل بواصلة يو أس بي، ونجد أيضًا مكبرات صوتية عالية الكفاءة مع وجود راديو ومكيف هوائي متميز ونظام ملاحة.

Toyota Rush 2021

نجد السيارة تويوتا راش تأتي من الخارج بمظهر رياضي جذاب، وتتوفر بألوان كثيرة لتناسب مختلف الأذواق إلى جانب أن الإطارات الخاصة بها ذات مساحة 17 أنش، مما يكسبها الثبات والقوة أثناء التحرك في المناطق الوعرة أو الصحراوية، ومن أهم ما يميز السيارة من الخارج وجود مصابيح إضاءة ذات قوة كبيرة، ومصابيح ضبابية لكي تسمح للسائق بالرؤية الواضحة في الأماكن الضبابية مع وجود صندوق سيارة كبير الحجم.

سعر تويوتا راش 2021 Toyota Rush

تتوفر تويوتا راش بفئتين يصل سعر الفئة الأولى إلى 340 ألف جنية مصري، بما يعادل في الأسواق السعودية 69000 ريال سعودي ويعادل أيضًا 18000 دولار أمريكي، ويعد هذا السعر متناسب مع المواصفات الكثيرة التي تتمتع بها السيارة كما نجد الفئة الأخرى يصل سعرها إلى 365 ألف جنية مصري.