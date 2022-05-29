نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقدم لمحدودي الدخل ودون كفيل والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات داخل المملكة العربية السعودية متوفرة في جميع الشركات والبنوك من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أنه قام البنك المركزي بتوثيق أكبر عدد من البنوك والشركات التي تمد المواطن والمقيم بتمويل سريع وبإجراءات ميسرة حتى يحصل على السيارة أو التمويل الشخصي الذي يحتاج إليه، وهناك بعض الشركات التي تقدم عروض تمويلية مناسبة لجميع الأفراد بأقل راتب وأيضا للسيارات الجديدة والمستعملة بالتقسيط المريح، وبأقساط شهرية مجانية، وتلك العروض لفترة معينة.

سيارات جديدة بدون مقدم موديل 2022

هناك عروض سيارات متوفرة بعدة مزايا قوية ومن أهمها أن التمويل بدون مقدم ولا يتم سداد أي رسوم إدارية، سيارات لمن بدون وظيفة بدون فوائد، كما أنه بدون كفيل، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا لا يحتاج إلى ضامن، فقط هو مبلغ التمويل للمواطن أو المقيم إذا كان راتبه الشهري لا يقل عن 3000 ريال ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني للشركة حتى تحصل على كل المعلومات و الاستفسارات التي تحتاج إليها، والعرض المتوفر في تلك الأثناء هو عرض سيارات موديل 2022 وسوف يتم سداد أول قسط بعد مرور شهرين من وقت حصولك على السيارة، وأيضا الشهر الأول والثاني مجاني وسوف يتم دفعها من خلال الشركة.

أنواع السيارات المتوفرة في التمويل

يمكنك أن تحصل على أفضل عروض سيارات هيونداي بأقل قسط شهري لأحدث موديل، والسيارات المتواجدة داخل الرض هي إلنترا، وأكسنت، وسوناتا، كريتا، كونا، توسان، سيارة مستعملة بدون مقدم وضمان حتى 3 سنوات، وجميعها بأقساط شهرية في متناول أيدي الجميع وتبدأ من 1,130 ريال وحتى 1986 ريال، وهناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تقدم ويتوافق عليها حتى تحصل على تمويل السيارة في أسرع وقت وبإجراءات سريعة.

طريقة التقديم لطلب التمويل

يتم الدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل، حيث أنها توفر لك عروض سيارات في كل شهر جديدة ومتنوعة وفق أسعار السوق ومخفضة حتى يحصل المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والموظفين والمتقاعدين على أفضل أنواع السيارات، سيارة مستعملة موديل 2019 بدون مقدم، سواء السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة، ولكن هناك شرط حتى تحصل على التمويل بدون كفيل هو أن يكون السجل الائتماني نظيف ولا يوجد به أي مخالفات.

الأوراق والمستندات المطلوبة

ويتم تقديم المستندات المطلوبة من صورة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين بشرط أن تكون صلاحيتها شهر، والعنوان الوطني وحساب بنكي باسم المستفيد، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور مع تعريف الراتب، ويتم تقديم كل هذا إلى شركة عبد اللطيف جميل مع تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة واختيار الموديل والسعر والفئة، وسوف يتم إرسال الموافقة إليك وبعد ذلك يمكنك التوجه إلى أحد الفروع التابعة والمعارض الموجودة داخل المملكة حتى تحصل على سيارتك، والاتصال هاتفيا على رقم 8002442211 حتى تحصل على كل ما تريد.