نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية بــ 13 ألف درهم إماراتي سيارات مستعملة للبيع بدولة الإمارات وبمواصفات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بدولة الإمارات، الكثير من الناس أصبحوا يهتمون بأسعار السيارات المستعملة بالسوق الإماراتي وسوق السيارات لرغبتهم في الحصول على سيارة لمساعدتهم على قضاء المشاوير، لذلك نوضح في مقالنا عبر موقع ثقفني ملف شامل بأسعار ومواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

سيارات مستعملة للبيع بدولة الإمارات بداية من 12 ألف درهم

نعرض لكم مواصفات وأسعار الكثير من السيارات المستعملة خاصة ماركة تويوتا بأكثر من موديل مثل كامري، ويارس سيدان وكورولا، والعروض نوضحها فيما يلي:

سيارة تويوتا كامري 2.5 SE 2005 مستعملة للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كامري فئة 2005 بمدينة الشارقة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

عداد الممشي للسيارة 117,650 كيلو متر.

سعة المحرك 2500 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي.

أربعة باب وأربعة سليندر.

ونوافذ ومرايات كهربائية.

سعر السيارة 13 ألف درهم أماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا يارس سيدان 1.5L Y CVT 2008 للبيع

في منطقة محمد بن زايد مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات متواجد سيارة تويوتا موديل يارس سيدان فئة 2008 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 250 ألف كيلو متر.

نوع وقود السيارة البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

أربعة سليندر وأربعة باب.

نوافذ ومرايات كهربائية.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2.5L GLE 178 HP 2010 مستعملة

معروض للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كامري فئة 2010، بمنطقة نيهان بمدينة أبو ظبي بالإمارات، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 278 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعة المحرك 2487 سي سي.

يتواجد بالسيارة القليل من التلف نتيجة الاستعمال.

أربعة سليندر وأربعة باب.

جنوط ألمونيوم.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا أوريون 3.5L V6 2007 للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل أوريون فئة 2007، السيارة موجودة بمصفح بأبو ظبي بدولة الإمارات، ومواصفات السيارة هي: