وسع وحش السيارات الروسى ... سيارة لادا نيفا 2022 أهم مزايها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول الخيالية

سيارة لادا نيفا 2022 أهم مزايها، أصبحت سيارة لادا نيفا 2022 في الوقت الحالي من أبرز أنواع السيارات الحديثة التي يتم طرحها من قبل شركة لادا الروسية، حيث أنها واحدة من السيارات التي نالت على إعجاب العديد من الأشخاص، وأصبح الجميع يتحدث عنها، فهي واحدة من السيارات التي توجد بمراكز البيع المتقدمة بالسوق السعودي، وتتمتع بالكثير من التجهيزات الحديثة وتصميم خارجي مفضلة لدى الكثير، ونحن اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بسيارة لادا نيفا وأسعارها ببعض الدول.

سيارة لادا نيفا 2022 أهم مزايها

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

هذه السيارة لادا نيفا 2022 متميزة للغاية من حيث المواصفات والمميزات التي لا حصر لها ومن أهمها الآتي:ـ

السيارة تقبل العمل بمحرك قوي رباعي الأسطوانات، وبسعة تقدر بنحو 1700 سي سي ويعادل 1,7 لتر.

يقوم المحرك بالعمل بقدرة 83 حصان، كما أنها تحتوي على نظام الدفع الرباعي للعجلات.

تعمل السيارة بعزم دوران خاصة بالسيارة تبلغ نحو 129 نيوتن، ويوجد بها ناقل حركة مانيوال.

متوفر بالسيارة ناقل حركة يدعم العمل بنحو خمس سرعات مختلفة ومتوفر بالسيارة جنوط رياضية ذات قياس 15 بوصة.

السيارة متاحة بنحو أربع فئات متنوعة، ويوجد بينهم اختلاف من حيث الكماليات والتجهيزات.

تحمل السيارة تقنيات كثيرة ومتطورة التي تكون متاحة بداخل السيارة.

تتميز باحتوائها على مقاعد مريحة للغاية وكذلك لوحة القيادة الجيدة.

تحتوي إلى مكيف هواء والعديد من وسائل الترفيه.

أهم مزايا سيارة لادا نيفا 2022

المقاعد الموجود بداخل السيارة تتميز بالراحة عند الجلوس، ويوجد بها تقنية التدفئة، وتتميز باحتوائها على مكيف هواء، متطور.

متاح بداخلها أجهزة حديثة للإضاءة وبها شاشة رائعة تعمل بتقنية البلوتوث اللمس.

متوفر بها نظام عزل يعمل بطريقة متميزة بعزل الضوضاء الموجود بالخارج.

تتمتع السيارة بوجد فبات جيدة تجعلها ثابتة عند السير بها على الطرق الواعرة.

يوجد بالسيارة الكثير من وسائل الأمان والمثالية جداً، من بينها الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل الجديدة.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022