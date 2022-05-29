نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينو لوجان Renault logan 2022 أفضل السيارات الفرنسية في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي سيارة رينو لوجان Renault logan 2022 على رأس قائمة السيارات الفرنسية المتميزة التي لها مواصفات داخلية وخارجية متنوعة لهذا تنال إعجاب الكثيرين من محبي القيادة والسرعة، حيث نجد السيارة تمتاز بسرعة كبيرة وقوة تجعلها تمتاز بالثبات كما تعتبر رينو لوجان من أشهر سيارات جيلها إذ تتمتع بمحرك ذو سعة 1.6 يولد قوة 130 حصان، وفي هذا المقال سوف نوضح أهم مواصفات سيارة رينو لوجان وسعرها في الأسواق.

رينو لوجان Renault logan 2022

يبحث محبي السرعة والتميز عن مواصفات مثل المتوفرة بسيارة رينو لوجان إذ أنها تحتوي على العديد من المواصفات ووسائل ترفيه مختلفة بذلك فقد حازت شهرة كبيرة منذ أن طرحتها الشركة في الأسواق، ونجد أن السيارة تتميز بوجود خزان وقود ذو سعة كبيرة 50 لتر، بينما لها نظام أمان متميز يحمي الركاب من خطر الاصطدام أثناء حدوث حوادث إذ أن السيارة بها إنذار مانع السرقة إلى جاني وجود إنذار للحماية من خطر الاصطدام.

مواصفات رينو لوجان 2022 من الخارج

تمتاز رينو لوجان من الخارج بمظهر جذاب إلى جانب تعدد الألوان الخاصة بها إذ تتوفر باللون الأسود، الأبيض، الفضي والأحمر أيضا ولهذا تناسب مختلف الأذواق، ولا شك أن إطارات السيارة تأتي قوية جدا ذات مساحة 15 أنش إلى جانب الإضاءة العالية التي تتيح الرؤية في المناطق المظلمة، بوضوح كبير حيث تتعدد مصابيح السيارة مع وجود مصابيح ضبابية، ومن ضمن ما يميز السيارة أنها تحتوي على كاميرا خلفية وصندوق كبير الحجم، كما أن بها زجاج عازل للضوضاء يعمل بالتقنية الكهربائية.

تصميم رينو لوجان 2022 الداخلي

تتمتع السيارة من الداخل بمساحة كبيرة تتسع إلى 7 أفراد، وتتميز المقاعد بكونها من الجلد الفاخر يسهل تحريكها في أكثر من اتجاه ومقعد السائق يدور في ثمان اتجاهات مختلفة، كما أن المقاعد بها وسائد هوائية لحماية الركاب، تتميز السيارة بوجود شاشة وسائط بمساحة كبيرة تدعم الاتصال بالبلوتوث وتوجد أيضا مكبرات صوتية عالية الجودة، وتحتوي أيضا رينو لوجان على راديو ومكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة.

سعر رينو لوجان 2022 logan

تتوفر رينو لوجان بأكثر من فئة في الأسواق حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 170 ألف جنية مصري بما يعادل 35000 ريال سعودي ويعادل أيضا 9000 دولار أمريكي، كما نجد الفئات الأخرى أسعارها ما بين 190 ألف جنية مصري إلى 220 ألف جنية مصري حيث يعادل سعر الفئة الخامسة منها 45000 ريال سعودي.