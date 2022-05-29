نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة هوندا 2023 موديل CRV الجديدة وتوقعات أسعار سيارة الكروس أوفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة هوندا 2023 ، بعد تسريب صور السيارة اليابانية الجديدة التي سوف تباع في السوق الصيني مؤخراً ويتم طرحها على الإنترنت، كما أننا قد حصلنا الآن على تشويقات رسمية كما أن تلك التشويقات تظهر جزء كبير من شكل سيارة هوندا CRV 2023 الجديدة كلياً قبل أن يتم إطلاقها بشكل رسمي في صيف 2022 لكي تباع في الخريف القادم بإذن الله ،ومن الواضح أن سيارة CRV الجديدة قد خضعت لعملية تحول خطيرة وفق هذه الصور التي نشرتها شركة هوندا اليابانية ولمعرفة التفاصيل عن السيارة تابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات سيارة هوندا 2023

تستعرض سيارة هوندا CRV 2023 الإعلان التشويقي الأول للواجهة الأمامية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات. كما يكشف عن مصابيح السيارة الأمامية التي تم تجديدها فير أنها تحتوي على أضواء الــLED النهارية. كما تم تزويد هوندا CRV 2023 بشبك أكثر بروزاً كذلك أكبر حجماً. والشبك باللون الأسود في تلك السيارة الهايبرد. كما أن موقع ثقفني يرجح توفير تصميم آخر للشبك في نسخ السيارة الأخرى. أسفل الشبك يوجد فتحات التهوية السفلية على الصدام وتتضمن أغطية فضية. كما أن شكل ومنحنيات الواجهة الأمامية تختلف تماماً عن سيارة CRV القديمة.

ومن الخلف تم تجديد تصميم مواصفات سيارة هوندا 2023. ونلاحظ توفير أضواء خلفية على شكل حرف L وتمتد حتى عمدان D-pillars مع أنوار LED. و 2023 honda cr-v hybrid بها تفاصيل عصرية دقيقة من ضمنها مخارج اكزوز فضية. بالإضافة إلى باب خلفي مختلف. وهناك تغييرات طفيفة على قطع السيارة. وهذه التغييرات سوف تفرق بين الطراز الصيني والسيارة التي بالمواصفات الأمريكية والتي تباع في الأسواق الأخرى. بما في ذلك سوق أوروبا وأستراليا. جدير بالذكر أنه لم تتوفر لدينا معلومات رسمية عن مواصفات سيارة هوندا CRV 2023. ولكن الشركة أكدت أن هذه CRV هايبرد جديدة.

مميزات هوندا CRV 2023

في تلك المقالة نحن نتحدث عن الجيل السادس والقادم من سيارات هوندا CRV. تلك السيارة التي ستنافس :

تم تصميم مواصفات سيارة هوندا 2023 السيارة بصور رقمية تخيلية عن طريق مصممين Kolesa. وتلك الصزر غير رسمية حيث أستعانوا بصور تخيلية عن طريق جرد غلاف التمويه ليتخيلوا شكلها. ويمكننا توقع العديد من الأشياء مثل التقنيات المتوفرة بها مثل دعم Android auto وApple CarPlay مع شحن لاسلكي. كما أنه من المتوقع أن مواصفات سيارة هوندا 2023 ستتمتع بمميزات جديدة للأمان والسلامة فمتوقع أن يتوفر نظام خفيف للاستشعار لكي تخف التصادم بذكاء أكبر مع التحكم في ثبات السرعة والتعرف على إشارات المرور. وبالنسبة للمحرك :

من المتوقع استمرار محرك 1.5 لتر والهجين الحاليين.

حيث تعمل النسخة الحالية بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني.

بقوة 160 حصان و179 رطل من عزم الدوران هوندا CRV 2023.

Honda CRV 2023 price

سيارة هوندا CRV 2023 فلها أسعار متعددة في مصر والدول العربية

أولاً حسب المواقع الأمريكية فإن مواصفات سيارة هوندا 2023 تصل إلى 28.000 دولار وهذا حسب المواقع الأمريكية المختلفة.

تصل إلى 28.000 دولار وهذا حسب المواقع الأمريكية المختلفة. ثانياً السيارة يبلغ سعرها في مصر ما بين 482.560 وبعد إضافة الجمارك يصل ثمنها إلى 560.000 جنية تقريباً.

كما أن سعرها بالريال السعودي متوقع ن يصل إلى حوالي 105,025 ريال سعودي.

وإلى هنا تنتهي مقالاتنا عن سيارة هوندا CRV 2023 تابعونا للمزيد من المعلومات.