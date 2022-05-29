نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي سوناتا 2023 الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي سوناتا 2023 الجديدة هي واحدة من أكثر السيارات طلباً وبحثاً علي محركات البحث بشبكات الأنترنت الدولية وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي, حيث تعد هيونداي سوناتا هي واحدة من أهم وأكثر السيارات شيوعاً واستخداماً في المملكة العربية السعودية لما تتميز بها من مستويات الرفاهية العالية والاعتمادية الهائلة فضلاً عن معدلات الأمان القوية التي تشغل بال العملاء عند التفكير في الحصول علي سيارة. وتعد سوناتا من أكثر السيارات العائلية لما تتميز به من قوة في الأداء مع عدد المقاعد الزائدة بالإضافة إلي صندوق الأمتعة الخلفي ذو الحجم الكبير, فهذه السيارة ذات الهيكل السيدان تعتبر منافس قوي جداً لكل من تويوتا كامري 2023 الجديدة اليابانية, وأيضاً منافس هو الأقوى للسيارة جيلي امجراند الصينية الجديدة موديل 2023, فكل منهم له الامتيازات التي يتفرد بها عن الأخر وكما تناولنا شرح مواصفات السيارتين الأخيرتين ففي هذا المقال وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل هيونداي سوناتا 2023 الجديدة بالإضافة لبعض الصور.

هيونداي سوناتا 2023 الجديدة

أوضحت شركة هيونداي الكورية عن إطلاق الشكل الجديد للعملاقة السيدان وسط مثيلتها سوناتا 2023 وسك العديد من الرفاهية والتكنولوجيا العالية التي طالت جميع أجزاء السيارة غالباً مما يجعلها الأقوى بالسوق السعودية, ومن هذه المواصفات فقد انطلقت السيارة بواجهة جديدة رياضية تلفت انتباه العديد من محبي اقتناء السيارات, ويوجد بها مصابيح ليد أمامية وأيضاً شبكة تهوية أمامية تعطي لمقدمة السيارة واجهة قوية.

كما أن شركة هيونداي قد أوضحت أن سيارتها سوناتا الجديدة تتمتع بالعديد من التكنولوجيا العالية ومستويات الرفاهية المميزة لها دون عن مثيلتها مثل نظام التحكم في المسار وعند الرغبة في التحرك من حارة مرورية لأخري فيتم نقل صورة للحارة المرورية المنتقل إليها علي الشاشة الرقمية أمام قائد المركبية بمجرد الضغط علي زراع الإشارات. كما أن بها شاشة عرض من مقاس 8 بوصة وحتي 12 بوصة وطبقاً للفئة المطلوبة. كما أن بها نظام التحكم الكامل من خلال عجلة القيادة بالسيارة. وأيضاً بها عدد 5 مقاعد وصندوق حقائب كبير جداً يمكن استغلاله في السفر.

وقد أعلنت شركة هيونداي أن سياراتها ماركة سوناتا 2023 ستكون بمعدلات أداء عالية جداً من خلال توفير أكثر من محرك قوي, فالمحرك الأول سعة 2,5 لتر ورباعي الأسطوانات من النوع GDI وبقوة 191 حصان ومعدل تسارع من 0 حتي 100 كم / س في زمن قدرة 7 ثواني تقريباً. أما المحرك الثاني فيكون سعة 1.6 لتر وأيضاً رباعي الأسطوانات التربو من النوع GDI ويعطي قوة 180 حصان, أما عن المحرك الأقوى وهو محرك ذو سعة 2,5 لتر التوربيني الذي يعطي للسيارة قوة 290 حصان والمرتبط بصندوق تروس 8 سرعة. تم توزيع هذه المحركات طبقاً للفئات المختلفة من السيارات المعروضة.

كما أن معدلات الأمان لدي السيارة SONATA عالية جداً حيث يوجد بها وسائد هوائية ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD ومانع الانزلاق ABS ومساعدة الركن من خلال حساسات ركن خلفية بالمعاومة مع كاميرا خلفية لتزيد زاوية الرؤية. يوجد بها أيضاً أمكانية إيقاف السيارة عن بعد, ونظام كبح الفرامل الأوتوماتيكي في حالة الطوارئ لا قدّر الله. والحقيقة أن سوناتا الجديدة هي السيارة الأفضل والأقوى والأكثر اعتمادية وشيوعا بالسعودية.

كما أن أسعار السيارة التقريبية لبعض المعارض تتراوح من حوالي 110 ألف ريال سعودي للفئة الأولي وصولاً إلي حوالي 173 ألف ريال سعودي للفئة الأعلى مروراً بالأسعار المتفاوتة للفئات المختلفة الوسطى. وينصح الموقع مراجعة سعر السيارة في المعارض المختلفة بكافة أنحاء المملكة.