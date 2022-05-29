نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء أرخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية وأسعار تتناسب مع الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء أرخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية وأسعار تتناسب مع الجميع ازداد البحث في الفترة بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين بالمملكة السعودية لكي يتمكنوا من الحصول على سيارة مستعملة بمواصفات وإمكانيات مميزة حتى يتمكنوا من قضاء المهام الخاصة بهم والانتقال بكل سهولة من مكان إلى آخر وبالتالي في الفترة الأخيرة ارتفعت كثيراً عن أسعار السيارات وبالتالي بدا الجميع يبحثون عن أسعار السيارات داخل الأسواق بالمملكة السعودية بأسعار تتناسب مع الجميع وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

سيارة مستعملة هيونداي النترا موديل 2016

هذه السيارة من أكثر السيارات التي يوجد إقبال عليها كبيرة حيث تتميز بمواصفات تتناسب مع الجميع وأسعارها داخل الأسواق تناسب جميع الفئات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية أهم المواصفات المميزة الموجودة في هذه السيارة تشمل الآتي،

هذه السيارة تتميز بوجود ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتميز باللون الرمادي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة أما بالنسبة لعدد الكيلومترات تصل إلى 169,000 كيلو متر.

تتميز هذه السيارة بوجود تكييف وريموت كنترول ويوجد فيها أبواب ونوافذ تعمل بالكهرباء أما بالنسبة لسعر هذه السيارة داخل الأسواق السعودية يصل إلى 17 ألف ريال سعودي.

سيارات كيا سبورتاج موديل 2016

تعتبر هذه السيارة من أكثر أنواع السيارات التي تتميز بوجود مواصفات كبيرة ويوجد إقبال عليها كبير من قبل المواطنين بالمملكة السعودية وسوف نوضح لكم المواصفات الموجودة فيها وتشمل الآتي،

هذه السيارة يوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي وتتميز باللون الأبيض أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 100,000 كيلو متر أما الوقود الذي يتم استخدامه لهذه السيارة يكون بنزين وسعر هذه السيارة داخل الأسواق يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كأمري 2016

هذه السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيك ويوجد فيها الكثير من الإمكانيات المميزة والمواصفات وتشمل الآتي،

هذه السيارة تتميز بالعديد من الألوان مثل الباذنجان والأبيض والرمادي والأسود ويوجد فيها ناقل حركي أوتوماتيكي أما بالنسبة لعدد الكيلومترات يصل إلى 147 ألف كيلو متر والصيانة يوجد فيها نظام مانع للانغلاق أما بالنسبة للنوافذ تعمل بالكهرباء وهذه السيارة موديل 2016 وتتواجد في الأسواق بسعر يبدأ من 12,000 ريال سعودي.