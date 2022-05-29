نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ11 ألف درهم إماراتي ارخص سيارات مستعمله للبيع في الامارات جيب رانجلر ونيسان حالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ11 ألف درهم إماراتي أرخص سيارات مستعملة للبيع في الإمارات يعمل السوق الإماراتي الخاص ببيع السيارات المستعملة عن تقديم حزمة عظيمة من أقوى سيارات مستعملة للبيع في الإمارات، حتى في سوق الإمارات الذي يوفر أكثر السيارات تطورًا فإن الإقبال على السيارات المستعملة أكثر من غيره، ولا يعني أن السيارة مستعملة فإنها سيارة بها عيوب أو لا تصلح للاستخدام كما أنه هناك بعض السيارات المرفقة ضمن السيارات المستعملة وهي جديدة ولكن حدث فقط أنه تم شرائها وبيعها بعدها بأيام قبل استهلاكها لوقت طويل.

سيارات مستعملة للبيع في الإمارات

1. سيارة تويوتا اف جي 2013 مستعملة

تم إنشاء هذه السيارة في جمهورية اليابان وما هو معروف عن السيارات اليابانية أن موثوقيتها عالية ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2013م ومتوفرة في مدينة أبو ظبي ويمكنكم التواصل على رقم ٠٥٥٥١١٥١٢٦ .

. سعر السيارة في سوق الإمارات للمستعمل يتراوح بين 75 ألف إلى 110 ألف درهم إماراتي.

2. سيارة جيب رانجلر 2014 مستعملة

تعد سيارة جيب رانجلر من أقوى السيارات التي تم تقديمها في سوق الولايات المتحدة الأميركية وتتميز هذه السيارة بكل مما يلي:-

يمكنكم التواصل مع مالكي العربية في السوق على رقم 0502709137 وتم إصدارها في عام 2014م ونوع ناقل الحركة عادي.

وتم إصدارها في عام 2014م ونوع ناقل الحركة عادي. سعر بيع السيارة هو 63 ألف درهم إماراتي ومتوفرة في مدينة عجمان.

3. سيارة شيفروليه افلانش 2013

سيارة شيفروليه أفلانش هي سيارة أميركية الأصل والمنشأ تم إصدارها في عام 2013م ومن أبرز مواصفاتها المتوفرة بها في سوق الإمارات للسيارات المستعملة ما يلي:-

لون السيارة أسود وتم إنشائها في عام 2013م ومتوفرة في مدينة عجمان حاليًا.

سعر بيع السيارة هو 22 ألف و500 درهم إماراتي والتواصل على رقم 0502709137 من أي هاتف محمول داخل أو خارج الإمارات.

4. سيارة نيسان 2020

شركة نيسان دائمًا وأبدًا هي من أقوى الشركات العالمية التي تم إنشاءها في اليابان وتستطيع تقديم أفضل السيارات ومن أبرز مواصفات سيارة نيسان 2020م ما يلي:-