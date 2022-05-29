نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامه تويوتا وصل الخليج…سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية ومميزاتها الجبارة وأسعارها في البلاد في المقال التالي
سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية ومميزاتها الجبارة، هل تبحث أفضل السيارات الاقتصادية في توفير البنزين إنها سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 فقد جاءت بمواصفات ومميزات عالمية حيث أنها من السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعي، وهي سيارة رياضية تحتوي على هيكل جذاب، وتحتوي على مميزات في كافة الفئات الخاصة بها، ويوجد منها الفئة الشبابية، حيث يوجد بها الكثير من الامكانيات المتطورة والتكنولوجيا العالية، وسنتعرف على كافة التفاصيل فيما يلي فتابعونا.
سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية
تتمتع هذه السيارة الرائعة بالعديد من المواصفات، وهي:
- السيارة من السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي للعجلات.
- قوة المحرك الخاص بالسيارة يبلغ 203 حصان، وهى يوجد بها نظام شاشة معلوماتي، وقياسها يبلغ 7 بوصة.
- يوجد بالسيارة فتحة سقف من الأعلى أوتوماتيكية.
- تدعم السيارة خاصية الاندرويد اوتو، وكذلك أبل كار بلاي.
- السيارة تدعم نقطة اتصال واي فاي، ولها مساحة للشحن في السيارة أبلغ 37,6 قدم مكعب.
- النظام الخاص بالسيارة سهل للغاية، وتحتوي على العديد أنظمة الأمان الرائعة.
- إمكانياتها رائعة للغاية، كما يوجد بها راديو من النوع ستلايت، وهي مناسب للتعرف على الصوت.
- يوجد بالسيارة مخارج يو إس بي، وهي تحتوي على خاصية التشغيل من خلال البلوتوث.
- شاشة السيارة تعمل باللمس، ويبلغ مقاسها 8 بوصة.
مميزات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023
- من أهم ما يميز هذه السيارة الرائعة ما يلي:
- السيارة تتكون من 11 مكبر للصوت من نوع ستريو.
- تحتوي السيارة على نظام ملاحة متوفر عبر الإنترنت، حيث انه يمكنك من شحن الجهاز بالسيارة بشكل لاسلكي.
- يوجد بالسيارة أفضل إضاءة داخلية، حيث إنها تعمل بزاوية تبلغ 350 درجة مئوية.
- من الممكن التحكم بشكل أوتوماتيكي في المناخ ثنائي القطب.
- السيارة تشمل خاصية الدخول الذكي بدون الحاجة إلى مفاتيح.
سعر سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023
- يبدأ سعر السيارة من 27 ألف دولار أمريكي وهي تصل بفئاتها المتعددة إلى أعلى سعر، وهوم 37 دولار أمريكي.
- وهذا في جميع الأسواق العالمية، كما أنه في القريب سوف يتم الإعلان عنها في الأسواق السعودية.
- وسوف نوافيكم بسعرها، وهي تتميز باللون الرمادي اللامع أو الداكن، والأسود اللامع.
- ويصل سعرها في الامارات 99000 درهم اماراتي .
- وقد يصل سعرها في مصر حوالي 425000 جنية مصري .
- ويصل سعرها بالدينار الكويتي 8000 دينار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فخامه تويوتا وصل الخليج…سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية ومميزاتها الجبارة وأسعارها في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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