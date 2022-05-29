فخامه تويوتا وصل الخليج...سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية ومميزاتها الجبارة وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية ومميزاتها الجبارة، هل تبحث أفضل السيارات الاقتصادية في توفير البنزين إنها سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 فقد جاءت بمواصفات ومميزات عالمية حيث أنها من السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعي، وهي سيارة رياضية تحتوي على هيكل جذاب، وتحتوي على مميزات في كافة الفئات الخاصة بها، ويوجد منها الفئة الشبابية، حيث يوجد بها الكثير من الامكانيات المتطورة والتكنولوجيا العالية، وسنتعرف على كافة التفاصيل فيما يلي فتابعونا.

سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بمواصفاته العالمية

تتمتع هذه السيارة الرائعة بالعديد من المواصفات، وهي:

السيارة من السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي للعجلات.

قوة المحرك الخاص بالسيارة يبلغ 203 حصان، وهى يوجد بها نظام شاشة معلوماتي، وقياسها يبلغ 7 بوصة.

يوجد بالسيارة فتحة سقف من الأعلى أوتوماتيكية.

تدعم السيارة خاصية الاندرويد اوتو، وكذلك أبل كار بلاي.

السيارة تدعم نقطة اتصال واي فاي، ولها مساحة للشحن في السيارة أبلغ 37,6 قدم مكعب.

النظام الخاص بالسيارة سهل للغاية، وتحتوي على العديد أنظمة الأمان الرائعة.

إمكانياتها رائعة للغاية، كما يوجد بها راديو من النوع ستلايت، وهي مناسب للتعرف على الصوت.

يوجد بالسيارة مخارج يو إس بي، وهي تحتوي على خاصية التشغيل من خلال البلوتوث.

شاشة السيارة تعمل باللمس، ويبلغ مقاسها 8 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023

من أهم ما يميز هذه السيارة الرائعة ما يلي:

السيارة تتكون من 11 مكبر للصوت من نوع ستريو.

تحتوي السيارة على نظام ملاحة متوفر عبر الإنترنت، حيث انه يمكنك من شحن الجهاز بالسيارة بشكل لاسلكي.

يوجد بالسيارة أفضل إضاءة داخلية، حيث إنها تعمل بزاوية تبلغ 350 درجة مئوية.

من الممكن التحكم بشكل أوتوماتيكي في المناخ ثنائي القطب.

السيارة تشمل خاصية الدخول الذكي بدون الحاجة إلى مفاتيح.

سعر سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023