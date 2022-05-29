وووسع الاسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva الوحش الروسي الجديد بمواصفاتها الخارقة

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بالكثير من الخصائص المميزة بالنسبة إلى الإمكانيات والمواصفات المتطورة حيث أنه تم تصميمها خصيصًا لتكون خارقة على الأراضي الغير ممهدة، وهي سيارة كبيرة الحجم تسمح للقيام بالرحلات العائلية والسير لمسافات طويلة بثبات عالي لأنها مزودة بمحرك قوي بثبات عالي، وسنوضح لكم في السطور التالية كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات وعيوب وكذلك سنقدم لكم أسعارها في أسواق السيارات المختلفة.

إمكانيات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 في السوق

تم تشكيل هيكل السيارة اقتباسًا من سيارة قديمة تم إصدارها في أوائل الثمانينات.

ولكن هذه النسخة بالطبع أكثر راحة من القديمة لأن العالم يتطور باستمرار ووسائل الترفيه تختلف بحسب كل عصر.

السيارة مزودة بنظام تدفئة قوي ومكيف هواء متطور في جميع مقاعد السيارة الأولى والأخيرة.

وإضاءة السيارة الداخلية متطورة وعالية الإضاءة مما يبث الأمن في صدر الركاب.

عزل الصوت الداخلي الصادر من موتور السيارة قوي مما يزيد من راحة الركاب وتهدئتهم وعدم التسبب في ضوضاء داخلية لهم.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 إنش وإطاراتها مصنوعة من الألومنيوم ومطليه بالكروم الفضي اللامع الذي يجعلها أكثر جاذبية.

شبك السيارة الأمامي أسود ويتوسطه شعار الشركة الروسية لادا ومطلي أيضًا بالكروم ويمكن للسيارة السير على الأراضي الوعرة وبثبات عالي عند السرعات العالية.

بالنسبة إلى محرك السيارة فعزم دورانه يصل إلى حوالي 129 نيوتن لكل متر بقوة حصانية قدرها 83 حصان.

وسعة 1700 سي سي وناقل الحركة يعمل مانيول مكون من خمس نقلات.

كما تحتوي السيارة على أقفال من الخلف والأمام ومصدات بلاستيكية أو معدنية.

يتم تحديدها بحسب الرغبة وسقف السيارة يحتوي على قضبان قوية لحمل الحقائب وبجانبها مصابيح إضاءة عالية.

هيكل السيارة الخارجي جذاب ولكن كونه كلاسيكي قد لا يحبه البعض بسبب تفضيلهم للموديلات الأكثر عصرية.

ولكنها مزودة بالكثير من وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة.

سعر لادا نيفا موديل 2022م في السوق المحلية

سعر سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من حوالي 34 ألف ريال سعودي حتى يصل إلى 36 ألف ريال سعودي وفي السوق المصري تصل أسعار السيارة إلى 163 ألف جنيه مصري.