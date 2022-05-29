أقوى العروض في السعودية .. بـ 16 ألف ريال احصل على سيارة تويوتا كورولا ويارس والنترا وسوناتا موديلات حديثة فورا .. ولا تفوت الفرصة! (صور العروض)

وفي هذه السطور حرصنا على خدمتكم وتقديم أكبر عرض لبيع السيارات في السعودية مستعملة جديدة وبالامكان فحصها والتأكد منها ومن هذه العروض هي

تويوتا يارس

تويوتا يارس مستعمل 2013 بنزين، حالة البودي شبه وكالة، الماكينة والجير علي الشرط، السيارة مفحوصة جديد والاستمارة سارية حتى عام 2025، تم تغيير مساعدات الوكالة حديثاً وتم تركيب شاشة بدلا من المسجل. المحرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي والقوة 84 حصان، الجير عادي والممشي 197 الف كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 14 انش، أنوار ليد، عدد 2 وسائد هوائية، منافذ للشحن والطاقة، مقاعد مخمل. السعر المطلوب 20 ألف ريال.

تويوتا كورولا 2013 للبيع

متوفر للبيع بالرياض أيضاً سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2013 بنزين، البودي كان به صدمة خفيفة من الخلف وتم عمل اصلاح وسمكرة، ولا يوجد عيوب بالبودي سوى حكه بالباب الخلفي الأيمن لم يتم إصلاحها، كفرات وبطارية تم تغييرهما حديثاً مع تغيير جميع العضلات. المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي والقوة 121 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 199 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 انش، سنترلوك، مقاعد جلد، شاشة وسطية، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، نظام حماية من السرقة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 28 ألف ريال.

هيونداي النترا 2016 للبيع

متوفر للبيع بالرياض سيارة هيونداي النترا مستعمل 2016 بنزين، السيارة بتجهيزات فل كامل البودي به رش صدامين أمامي وخلفي ورفرفين وكبوت بالاضافة إلى رش بباب الشنطة. المحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي والقوة 156 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 295 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، تحكم من المقود، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 انش، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، بلوتوث، مقاعد جلدية، فتحة سقف، زر تشغيل المحرك، منافذ للشحن والطاقة وغيرها من المواصفات. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

هيونداي سوناتا

تتوفر للبيع بالجوف سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2015 بنزين، السيارة بتجهيزات فل كامل المحركات والداخلية وكالة والبودي من الخارج به بعض الرشوش على نظافة. المحرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي والقوة 178 حصان، الجير أوتوماتيك تبترونيك والممشى 165 ألف كيلو متر. تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، حساسات خلفية، فتحة سقف بانوراما، مقاعد مخمل، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 18 انش، مُثبت سرعة، تحكم من الدريكسون، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، تحكم في الانزلاق، وسائد هوائية جانبية، مكيف أوتوماتيك. وصل أعلى سوم إلى 16 ألف ريال.