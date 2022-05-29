مواصفات سيارة اكيورا انتيجرا من المواصفات التي تتميز بلا حدود. حيث أصبحت هوندا في اليابان واحدة من أهم شركات السيارات في العالم. وذلك من خلال طرح سيارة ذات أداء عالمي وميزات فريدة تضاهي أكبر سيارة في السوق العالمية. أما حاليًا، فهي الآن في منافسة مع أحدث إصدارات شركة هوندا، وهي هوندا انتيجرا. حيث تشتمل على مزايا عالية الجودة، إلى جانب أنها من فئة سيارات الكروس أوفر. وفي المقال التالي نتعرف على الكثير من مميزات و مواصفات سيارة اكيورا انتيجرا.

مواصفات سيارة اكيورا انتيجرا

تعتبر مواصفات سيارة اكيورا انتيجرا من المواصفات التي تتمتع بتميز خاص. وذلك لأنها تتضمن الكثير من المميزات الفريدة التي تعمل على راحة ورفاهية السائق. حيث يكون من بينها على سبيل المثال:

تعمل السيارة بمحرك سعة 1.2 لتر، بقوة 200 حصان وعزم دوران يبلغ 192نيوتن.

كما تجمع بين علبة تروس بست سرعات، وعلبة تروس قياسية CTV.

إلى جانب أنها يتميز بحزمة تقنية تحل محل أنظمة المعلومات والترفيه مع التكامل اللاسلكي عبر شاشة 9 بوصة.

إلى جانب ذلك، تأتي بشاشة 5.3 بوصة، تساعد السائق على رؤية الطريق من خلال الكاميرات على جوانب السيارة وخلفها.

ومن جانب آخر، تم الإعلان عن هذا الإصدار بعد إضافة مقعد السائق الكهربائي الذي يمكن أن يتحرك في 12 اتجاهًا مع ذاكرة ثنائية الوضع.

والجدير بالذكر أنه مزود بمحرك 1500 سي سي.

إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، يمكنه التسارع من 0 إلى 100 في 8 ثوان.

والجدير بالذكر، تستهلك السيارة حوالي 10 لترات من الوقود على مسافة 100 كم.

بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام آمن للغاية تتمثل في ستة وسائد هوائية.

وبالنسبة لنظام الأمان، فهي مزودة بمكابح ABS، توزيع اليكتروني للفرامل بتقنية ABD، تكنولوجيا مراقبة ضغط الإطارات، مكابح انتظار كهربائية.

إلى جانب كشاف LED، كما أنها مزودة بكاميرا خلفية وجهاز استشعار.

مميزات سيارة اكيورا انتيجرا الخاصة

مواصفات سيارة اكيورا انتيجرا يكون لها بعض من المميزات الخاصة التي تنفرد بها. على سبيل المثال كل من التالي: