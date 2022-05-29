سعر سيارة بيستون T99 من الأسعار التنافسية في هذا الوقت من الأزمة المالية في العالم. حيث أطلقت Pistone، العلامة التجارية المملوكة لشركة FAW الصينية، سيارة بيستون T99 في المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر، أن هذا التصميم فريد، مع حزمة تقنية محسّنة للجمع المثالي بين أداء المساحة والراحة. وفي الواقع، استطاعت السيارة أن تجذب انتباه مجموعة واسعة من عشاق سيارات الدفع الرباعي في السوق المصري بسلسلة من المميزات الفريدة والجذابة التي تجذب جمهور هذه الفئة.

سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022

من المؤكد أن سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022 يكون تنافسي في مقابل الأسعار الاخرى المرتفعة. حيث يعتمد سعر سيارة بيتسون الجديدة على فئة السيارة التي ترغب في شرائها. وذلك لأن لدى بيتسون 2022 ثلاثة موديلات في المملكة العربية السعودية ولكل منها سعر مختلف، مثل:

سعر Pistone T99 Deluxe 2022 يبدأ من 117،276 ريال سعودي.

كما يبدأ سعر Pistone T99 Premium 2022 من 122،567 ريال سعودي.

وأخيراً يبدأ سعر Pistone T99 Limo 2022 من 127،735 ريال سعودي.

عوامل ومواصفات أمان سيارة بيستون 2022

إلى جانب سعر سيارة بيستون T99 المميز، هناك بعض من المميزات الأخرى التي تنفرد بها السيارة. حيث يكون من بينها كل من:

السيارة مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق.

بالإضافة إلى وجود نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني.

كما أن السيارة مجهزة بنظام مساعدة تسلق التلال والجبال والمنحدرات.

إلى جانب أنها مزودة بوجود وسائد هوائية في مقعدي السائق والراكب.

بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام مخصص لتثبيت مقعد الطفل بالمقعد.

كما يوجد براغي عجلة القيادة، مع إنذار ضد السرقة.

مواصفات بيستون T99 الجديدة وكمالياتها

سعر سيارة بيستون T99 من أحد عوامل جذب المستهلك لاقتناء هذه السيارة. ولكن مع الوقت سيتفهم أن هذا السعر بسبب كل من المواصفات التالية: