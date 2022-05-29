نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022 في المقال التالي
سعر سيارة بيستون T99 من الأسعار التنافسية في هذا الوقت من الأزمة المالية في العالم. حيث أطلقت Pistone، العلامة التجارية المملوكة لشركة FAW الصينية، سيارة بيستون T99 في المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر، أن هذا التصميم فريد، مع حزمة تقنية محسّنة للجمع المثالي بين أداء المساحة والراحة. وفي الواقع، استطاعت السيارة أن تجذب انتباه مجموعة واسعة من عشاق سيارات الدفع الرباعي في السوق المصري بسلسلة من المميزات الفريدة والجذابة التي تجذب جمهور هذه الفئة.
سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022
من المؤكد أن سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022 يكون تنافسي في مقابل الأسعار الاخرى المرتفعة. حيث يعتمد سعر سيارة بيتسون الجديدة على فئة السيارة التي ترغب في شرائها. وذلك لأن لدى بيتسون 2022 ثلاثة موديلات في المملكة العربية السعودية ولكل منها سعر مختلف، مثل:
- سعر Pistone T99 Deluxe 2022 يبدأ من 117،276 ريال سعودي.
- كما يبدأ سعر Pistone T99 Premium 2022 من 122،567 ريال سعودي.
- وأخيراً يبدأ سعر Pistone T99 Limo 2022 من 127،735 ريال سعودي.
عوامل ومواصفات أمان سيارة بيستون 2022
إلى جانب سعر سيارة بيستون T99 المميز، هناك بعض من المميزات الأخرى التي تنفرد بها السيارة. حيث يكون من بينها كل من:
- السيارة مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق.
- بالإضافة إلى وجود نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني.
- كما أن السيارة مجهزة بنظام مساعدة تسلق التلال والجبال والمنحدرات.
- إلى جانب أنها مزودة بوجود وسائد هوائية في مقعدي السائق والراكب.
- بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام مخصص لتثبيت مقعد الطفل بالمقعد.
- كما يوجد براغي عجلة القيادة، مع إنذار ضد السرقة.
مواصفات بيستون T99 الجديدة وكمالياتها
سعر سيارة بيستون T99 من أحد عوامل جذب المستهلك لاقتناء هذه السيارة. ولكن مع الوقت سيتفهم أن هذا السعر بسبب كل من المواصفات التالية:
- تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي بالإضافة إلى وجود دفع أمامي.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بمحرك بقوة 114 حصان كحد أقصى وعزم دوران أقصى 155 نيوتن/ متر.
- كما تستهلك 7 لترات لكل 100 كم / س وتبلغ سرعتها القصوى 173 كم / س.
- إلى جانب وجود بلوتوث لتوصيل هاتفك المحمول بسيارتك مع تثبيت النظام ومحدد السرعة.
- من ناحية أخرى، تم تجهيز السيارات بمصابيح LED تعمل أثناء النهار، مما يضيف لمسة من الرقي إلى المظهر العام.
- بالإضافة إلى ذلك، تعزز الخطوط الملساء الممتدة من الأمام إلى الخلف من شخصية سيارة المستقبل.
- كما تتميز السيارة بعجلات مقاس 20 بوصة لتكون أكثر ثباتاً على الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر سيارة بيستون T99 لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.