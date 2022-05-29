مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الشكل الجديد تعرف على سعر toyota sequoia 2023 في الأسواق

مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الشكل الجديد . وأخيرا أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات عن سياراتها الجديدة من الجيل الثالث. فهي واحدة من أفضل وأقوي سيارات الدفع الرباعي الرياضية المتعددة الاستخدامات. الذي أضافت لها شركة تويوتا الكثير من التحديثات والتطويرات في داخلها وخارجها. تتميز سيارة toyota sequoia 2023 باتساع مساحتها الداخلية المكونة من ثلاثة صفوف تتسع للعديد من الأشخاص لمزيد من الراحة إثناء السفر. فهي تنافس العديد من السيارات الأخري من نفس الفئة السعرية. كما أنها تقدم أفضل أداء على الطرق الصعبة والواعرة بفضل المحرك القوي. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مميزات سيكويا 2023 وسعرها في الأسواق.

مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الشكل الجديد

ينتظر الكثير من الأشخاص محبي وعاشقي سيارات شركة تويوتا الإعلان عن سياراتها الجديدة. التي تتميز بقوة أدائها ومحركها واتساع داخليتها. هذا بالإضافة إلى الشكل الخارجي لها الذي يتميز بالقوة والصلابة والفخامة والشراسة. فدعونا أن نعرفكم على مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الشكل الجديد وهي كالتالي :

تأتي السيارة بمجموعة حركة هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين.

أستهلاك الوقود هذه المرة أفضل بكثير من السابق.

كما تأتي بخيار إضافي وهو نظام الدفع الرباعي ( 4wd ).

عملت شركة تويوتا على إعادة تصميم شكل السيارة بالكامل.

كما حصلت سيارة toyota sequoia 2023 على أحدث أنواع التكنولوجيا والكثير من التقنيات الحديثة.

على أحدث أنواع التكنولوجيا والكثير من التقنيات الحديثة. يوجد مرايا جديدة قابلة للطي والتمديد والسحب.

قدرة سحب السيارة تصل إلى 9000 رطل.

كما يوجد من السيارة العديد من الفئات المختلفة التي تأتي بسبائك معدنية مقاس 18 بوصة و20 بوصة و22 بوصة.

لوح من الألومنيوم لحماية الموتور.

يوجد في سيكويا 2022 من الداخل ثلاثة صفوت تتسع لعدد 8 ركاب.

ثلاثة صفوت تتسع لعدد 8 ركاب. يمكن طي مقاعد الصف الثالث كهربائيا بشكل اختياري.

كما تم تنجيد المقاعد الداخلية بالجلد الفاخر.

مقاعد أمامية وخلفية مدفأه وجيدة التهوية.

عجلة قيادة مدفأه.

فتحة سقف السيارة زجاجية بانورامية.

تويوتا سيكويا 2023 من الداخل يوجد بها مظلات شمسية للصف الثاني. الباب الخلفي كهربائي. كذلك يوجد الكثير من وسائل الترفية والاتصال مثل : شاشة مقاس 14 بوصة على لوحة القيادة تعمل باللمس. شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة. تحديثات النظام عن طريق الهواء. كما يوجد نظام التعرف على الصوت للمحادثة. أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو. تشغيل المحرك عن بعد.

يوجد بها مظلات شمسية للصف الثاني. كما تأتي تويوتا سيكويا 2023 بالكثير من مميزات الأمان والسلامة للسائق مثل : ( adas ) أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة. نظام التوقف التلقائي. تجنب الاصطدام الأمامي. تنبيه مغادرة المسار. نظام كشف إشارات المرور. التحكم التكيفي في ثبات السرعة. تذكير المقعد الخلفي.

بالكثير من مميزات الأمان والسلامة للسائق مثل :

سعر تويوتا سيكويا 2023

كما أعلنت شركة تويوتا المتخصصة الرائدة في صناعة السيارات الحديثة والفخمة عن سعر السيارة في الأسواق وهو كالتالي :

سعر السيارة عالميا يبلغ نحو 53.500 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر سيكويا 2022 في السعودية نحو 199000 ريال سعودي.

نحو 199000 ريال سعودي. وسعر السيارة في مصر يبلغ نحو 995000 جنيه مصري.

كانت هذه مواصفات تويوتا سيكويا 2022 الشكل الجديد الذي أعلنت عنها شركة تويوتا حتي الآن. فنرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنه.