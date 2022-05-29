الأفضل عالميا مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وسعرها المتداول ومميزاتها

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 حيث تعتبر هذه الماركة من السيارات هي أفضل أنواع الماركات عالميا، وليس ذلك فقط بل أنها تحتل المركز الأول عالميا في عالم السيارات بعد أن كانت تحتل المركز الثالث، فقد انتشرت منتجات شركة تويوتا على نطاق واسع في الأسواق العالمية، والآن في مقالنا هذا سوف نعرض لكم مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاند كروزر بشكل مفصل، وذلك حتى يتسنى لكم التعرف على مميزات هذه السيارة المذهلة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

مواصفات سيارة تويوتا لاند متعددة ومتميزة، وتتمتع هذه السيارة بالمواصفات التالية:

تنتمي السيارة تويوتا لاند كروزر إلى مجموعة السيارات التي تتعلق بالرياضة ولها استخدمات كثيرة، بالإضافة إلى ذلك أنها كبيرة الحجم كما تقوى على السير القوى في الطرقات الصعبة؛ فهى تتمتع بجودة عالية وتقنيات ممتازة وقوة ومتانة عالمية.

كما تمتاز أيضًا سيارة تويوتا لاند كروزر بتصميم جذاب وشكلها الخارجي متميز وجيد، وعندما نقارن بينها وبين أنواع الماركات الأخرى من مثيلاتها من السيارات المختلفة في قوتها؛ فهى تفوق وتعلو على العديد من السيارات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على محرك ذو قدرة كبيرة وكفاءة عالية جدا، كما يوجد أيضًا ثلاثة أنواع من أنواع المحركات من حيث المواصفات فهي محرك 3 ديزل، ومحرك يصل سعته إلى 3.5 بنزين، ومحرك أخر تصل سعته إلى 4 بنزين.

وتنجح في تحقيق قفزة إلى الأمام في الأداء سواء على الطرق الصعبة أو الطرق الأكثر صعوبة من البيئات الأخرى.

السعر المتداول لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022

هذه السيارة يختلف سعرها باختلاف الدولة الموجودة فيها فكل دولة تضع السعر الذي يناسب العملة الخاصة بالدولة.

يبدأ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر من 19270 دينار تقريبا، وهو يساوي 378 دولار تقريبا في دولة الكويت.

مميزات السيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تتمتع هذه السيارة بالعديد من المميزات، ومن أبرز مميزاتها الآتي: