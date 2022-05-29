نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 والتعرف علي سعر السيارة في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 هي إحدى إصدارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، والتي بدأت في إنتاج السيارات عالميًا في عام 2012، وهذه النسخة هي سيارة هاتشباك لها الكثير من المميزات والمواصفات المختلفة، والتي جعلها من أهم الاختيارات لمن يهتم بشراء سيارة يوجد بها كافة الإمكانيات المطلوبة لتحقيق الراحة والأمان أثناء القيادة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم المواصفات بشكل تفصيلي مع معرفة سعر السيارة في الأسواق.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022

تعتبر سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار من أهم السيارات التي يهتم بمعرفة أهم مواصفاتها العديد من الناس، والتي تتميز بالكثير من المميزات وهي كالآتي:

مواصفات السيارة من حيث هيكلها الخارجي

تتميز السيارة بشكل خارجي مميز مزود بشبك أمامي، كما أنها مزودة بمصابيح أمامية هالوجينية.

بشكل خارجي مميز مزود بشبك أمامي، كما أنها مزودة بمصابيح أمامية هالوجينية. مزوده بفتحات تهوية أمامية في الصدام الامامي.

تحتوي من الجوانب على مرايات كهربائية.

مزودة بعجلات ١٥ بوصة.

يوجد بها كاميرا خلفية وحساسات.

مواصفات السيارة من الداخل

جاءت السيارة بشكل أنيق وعصري من الداخل، تتوفر بشاشة تقليدية ذات شكل رياضي مميز.

مزودة بالعديد من الاضافات الترفيهية مثل الاندرويد مع البلوتوث، الشاشة مقاس ٧ بوصة تدعم آبل كار.

السيارة بها تكييف هواء اوتوماتيكي.

بها تكييف هواء اوتوماتيكي. والمقاعد ذات تصميم مريح سواء للسائق أو الركاب.

كما لها إمكانية تحريك المقاعد في اتجاهات مختلفة يدويًا.

تحتوي على صندوق خلفي ذات مساحة كبيرة.

مواصفات محرك السيارة

تتميز السيارة بقوة محرك سعة 1.2 لتر.

عبارة عن 3 أسطوانات يعطي قوة 78 حصان.

مزودة بناقل حركة CVT.

تصل سرعة السيارة

200 كم/س.

مواصفات أنظمة السلامة

السيارة تحتوي على وسائد هوائية.

نظام ثبات الكتروني.

تحتوي على نظام مراقبة خاص بنسبة الهواء في الإطارات.

بها فرامل مانعة للانزلاق.

بها مساعد الصعود على الأماكن المرتفعة.

سعر سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022

سيارة سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022 لم يتم إنتاجها حتى الآن إلا في الأسواق السعودية فقط، أما عن سعر السيارة في الأسواق السعودية فهو كالاتي: