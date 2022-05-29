“الوحش الروسي وفخامته” أهم مواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا 2022 بخصائص مميزة

سيارة لادا نيفا 2022 الذي أطلق عنها الكثير الوحش الروسي، حيث أن شركة avtovaz فاجأت عملائها من جديد بهذه السيارة التي تتميز بالقوة والصلابة وفخامتها المتألقة، أيضًا مما جعلها واحدة من أكثر السيارات مبيعا على مستوى العالم، وهذه السيارة روسية المنشأ وأكثر مجال للبيع من حيث الانتشار هو السوق الخليجي، والآن في هذا المقال نقدم لكم أهم المواصفات والإمكانيات العالية والمتميزة التي تحتوى عليها سيارة لادا نيفا 2022.

مواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا 2022

تتميز صناعة السيارات الروسية بالقوة وفخامة المظهر وجاءت هذا العام بسيارة لادا نيفا بالكثير من المواصفات المتميزة الرائعة؛ حيث أنها فاقت على الكثير من المنافسين في هذه الفئة، والمواصفات هي كالآتي:

هذه السيارة مزودة بمحرك دفع رباعي بسعة CC1700 بقوة تصل إلى 73 حصان وعزم دوران 129 نيوتن لكل متر.

كما تحتوي سيارة لادا نيفا على ناقل حركة أوتوماتيك بخمسة سرعات مختلفة.

يوجد من السيارة فئات مختلفة منها لادا نيفا، برونتو، لادا ليجاند، لادا نيفا برستيج، لادا نيفا ترافل.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه السيارة على مقاعد مريحة بالإضافة إلى مدفئة.

تتمتع سيارة لادا نيفا بحجم كبير جدا كما أنها تحتوي على جنوط رياضية 15 بوصة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تحتوي السيارة على مكيف هوائي ومدفئة عالي الجودة.

كما تحتوي أيضًا السيارة على شاشة عرض المعلومات ومداخل USB ومرايات كهربائية بالإضافة إلى ذلك تحتوي على بلوتوث.

السيارة لادا نيفا مزودة بشاشة ضم وكاميرا خلفية.

يوجد بالسيارة انظمة أمان من نوع ( ESp) كما تحتوي أيضا على نظام انذار.

مزودة بحزام الأمان وحقائب هوائية.

يوجد من هذه السيارة لونين وهم اللون النحاسي والأحمر.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022

يوجد من هذه السيارة أربعة من الفئات المختلفة وقد تختلف كل فئة عن الأخرى من حيث المواصفات والسعر والإمكانيات، وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

1/ الفئة الاولى وسعرها يصل إلى 163 ألف جنيه.

2/ الفئة الثانية يصل سعرها إلى 183ألف جنيه.

3/ الفئة الثالثة 192 ألف جنيه.

ملحوظة جديرة الذكر وهى أن الفئة برونتو وليجاند جاءت بنفس التصميم القديم لهيكل السيارة لادا نيفا، بينما جاءت فئة ترافل بهيكل جديد يشبه الهيكل الخارجي للسيارة شيفروليه الإصدار الماضي.