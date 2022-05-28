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عمر شويل - جدة أسعار فئات بيجو 2008 موديل 2023 في السعودية ضمن عروض المجدوعي للسيارات، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار طراز 2008 من بيجو 2023 بالسعودية بعد وصولها رسمياً منذ عدة أسابيع، حيث أصدرت الشركة الفرنسية المعروفة أربع فئات لهذا العام من Peugeot 2008، هي على التريب بدءاً من الفئة الأساسية اكتيف 2023 ثم فئة اللور ثم اللور تيربو وأخيراً فئة جي تي. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات بيجو 2008 موديل 2023، كما نكشف لكم عن أسعار تلك الفئات ضمن عروض المجدوعي للسيارات.

أسعار فئات بيجو 2008 موديل 2023

توفرت الفئة الأولي اكتيف من Peugeot 2008 الجديدة بسعر 88550 ريال لدى الوكيل المجدوعي، وتأتي فئة اكتيف بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يولد قوة 115 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك 4 سرعات ونظام الدفع امامي. تتميز مواصفات تلك الفئة بوجود حساسات وكاميرا خلفيه، جنوط 16 انش، مكيف أوتوماتيك، اضاءات ليد، نظام تثبيت السرعة، نظام سنترلوك، نوافذ كهربائية، منافذ للشحن والطاقة وبلوتوث، شاشة ترفيه و6 مكبرات الصوت. تتميز أيضاً بوجود حساس مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، إمكانية التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح بالاضافة إلى عدد 4 وسائد هوائية.

أما الفئة الثانية اللور من بيجو 2008 2023 فقد بلغ سعرها 94300 ريال، وتأتي فئة اللور بنفس المحرك ولكن ناقل الحركة 6 سرعات بدلاً من 4، كما تتفوق تلك الفئة على الفئة السابقة اكتيف في بعض المواصفات الداخلية والخارجية ، فهي تتميز بجنوط مقاس 17 إنش بدلا من 16 إنش كما في فئة اكتيف، بالاضافة إلى انها مزودة بشاحن لا سلكي، إمكانية فتح السيارة بالريموت مع زر لتشغيل المحرك.

عروض Peugeot 2008 الجديدة المجدوعي

كما توفرت الفئة الثالثة من سيارة بيجو 2008 موديل 2023 وهي فئة اللور تيربو بسعر 108100 ريال، المحرك مختلف عن الفئتين السابقتين حيث أن سعته 1200 سي سي ويولد قوة 155 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات ونظام الدفع امامي، وتتفوق فئة اللور تيربو عن الفئة السابقة في بعض التجهيزات الداخلية والخارجية، فهي تتميز بوجود نظام ملاحة، مقاعد جلد بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

أما بالنسبة للفئة الرابعة والأخيرة ضمن فئات بيجو 2008 الجديدة فهي فئة جي تي، وبلغ سعر تلك الفئة 113850 ريال ضمن أحدث عروض السيارات في وكالة المجدوعي 2023، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الثالثة اللور تيربو وتولد نفس القوة، ولكنها تتفوق على تجهيزات جميع الفئات السابقة في وجود حساسات أمامية، إكسسوارات كروم، كاميرا 360 درجة، نظام التحذير في المناطق العمياء، بالاضافة إلى نظام تحذير مغادرة المسار.