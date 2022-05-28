الصاروخ الروسي وصل… سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 فخامة روسية تعرف علي الاسعار والمواصفات الخيالية

الصاروخ الروسي الجديد وصل… سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 تعد سيارة لادا نيفا 2022 من أقوى سيارات الدفع الروسية التي تفوقت على منافسيها من نفس الفئة، وهي سيارة روسية المنشأ قامت بإطلاقها شركة لادا الروسية في نهايات عام 2022م بحيث تكون جاهزة لإصدارها بشكل رسمي في أوائل عام 2022م الجاري، وبالفعل تم إطلاقها واستحوذت على مكان كبيرة وموثوقية عالية جدًا في سوق السيارات وهي متوفرة الآن في سوق المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية سنقوم بتوضيحها لكم فيما يلي.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022 ومواصفاتها

تتميز سيارة لادا نيفا الجديدة التي تم إصدارها في عام 2022م بكل من المواصفات والمميزات التالية:-

مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات والموتور سعته تبلغ 1700 سي سي.

بينما عدد أحصنة الموتور هي 83 حصان وبقوى عزم قدرها 129 نيوتن لكل متر وتكون من أربع أسطوانات.

أقصى سرعة من الممكن أن تصل إليها سيارة هي 145 كيلو متر لكل ساعة بعجلات مقاس جنوطها 15 بوصة.

متوفر في السيارة أربع موديلات في الكثير من الأسواق ومنها السوق السعودي والمصري والأميركي وبالطبع السوق الروسي.

مزودة بالكثير من وسائل التكنولوجيا والترفيه ومنها الفرامل المانعة للانغلاق وتشبه السيارة في هيكلها الخارجي سيارة تويوتا راف فور 2022م.

هيكل السيارة من الخلف يحتوي على مصابيح إضاءة نهارية وليلية مزودة بتقنية الليد الذكية حيث يمكنها إنارة الطريق بجودة عالية.

من الخلف يحتوي على مصابيح إضاءة نهارية وليلية مزودة بتقنية الليد الذكية حيث يمكنها إنارة الطريق بجودة عالية. السيارة مصنوعة من المعادن القوية والتي لا تتلف بسهولة ويمكنها أن تتحمل الكثير حيث أن قدرتها كبيرة جدًا في السير على الطرق الغير ممهدة.

مصابيح السيارة تم صنعها من الضباب بينما عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك الغير قابل للكسر ومزودة بخاصية الدخول الذكي.

تدعم لادا نيفا خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المزود بها الهواتف الذكية وخاصية الاتصال اللاسلكي بالهواتف.

سعر لادا نيفا 2022 في سوق السعودية للسيارات

سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من حوالي 36 ألف ريال سعودي وفي سوق جمهورية مصر العربية تبدأ السيارة من 200 ألف جنيه مصري وذلك فيما يعال 9 آلاف و635 دولار أميركي وفي روسيا بسعر 717 روبل روسي ويرتفع سعر السيارة بارتفاع واختلاف الفئة.