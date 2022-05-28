سيارات لمن بدون وظيفة من غير فوائد بأقل قسط شهري وبإجراءات ميسرة

سيارات جديدة للعمل الحر لمن يرغب بزيادة الدخل الشهري ويبحث عن وظيفة، فأليك أفضل الفرص والطرق لتحصل على وظيفة جدية لمن يرغب في ذلك ويريد أن يحصل على مبلغ مالي كل شهر يساعده على المعيشة، وأيضا بناء مستقبل جيد وباهر وتأسيس العائلة التي يحلم بها، فمن خلال حصولك على سيارة أحلامك لتعمل بها فهي بمثابة كنز بين يديك، ومن الممكن أن تشترك في الكثير م ن الخدمات الأخرى حتى تحصل على زيادة في الدخل الشهري وذلك وفق بعض البرامج الداعمة لك حتى تحصل على كل ما هو أفضل لك.

سيارات 300 ألف ريال لمن بدون وظيفة

ترغب في امتلاك سيارة أحلامك وأيضا تعمل من خلالها، سيارة مستعملة بدون مقدم بشرط الراتب لا يقل عن 3000 ريال، إليك الحل الأفضل وهو أن تحصل على سيارة من خلال أحد البنوك كتمويل وتقم بسداد القسط الشهري على دفعات، ويمكنك أن تقسم الأقساط الشهرية وفق إمكانياتك، وسوف تحصل على مبلغ مالي 300 ألف ريال ولكن إذا كنت عاطل عن العمل فلابد من وجود كفيل كضامن لك، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات وفترة سداد 54 شهرا، وتحصل على التمويل بدون أي فوائد ولكن برسوم إدارية بسيطة جدا، و هناك شروط وإجراءات قليله وعند استيفائها سوف تحصل على التمويل في أسرع وقت للعمل الحر، ولكن يجب أن تكون حاصل على وثيقة العمل الحر وهي يتم إصدارها عبر منصة العمل الحر مجانا.

شروط تمويل السيارات

لابد أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية وليس غير ذلك، فالتمويل متاح للمواطنين فقط بعمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما، ويصلح أيضا للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ولكنه يشترط عليهم أن لا يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال، ويجب أن يوجد رخصة قيادة وتكون سارية باسم المستفيد، ويجب أن لا يكون هناك أي قروض أخرى باسم المستفيد للبنك، ونظافة المخالفات المرورية، تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال، كما يجب أن يتم تقديم ضمان حتى تحصل على التمويل، وسوف تحصل على تمويل للمركبات لمن يرغب بالعمل في التطبيق، كما يشترط أن تقم بالعمل في تطبيق المركبات يوميا لمدة 8 ساعات ويجب أن يكون منهم 4 ساعات للذروة، وقد تم الإعلان عن موعد أوقات الذروة وهي من 6 صباحا وحتى 6 مساء طوال أيام الأسبوع ما عادا الجمعة والسبت من 12 ظهرا وحتى 12 صباحا.

طريقة التقديم لطلب تمويل السيارات

سوف تحصل على تمويل السيارة بدون فوائد ولكن برسوم 4000 ريال، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة لذلك وهي صورة من الهوية الوطنية، ورقم حساب الآيبان، ويتم الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، من خلال بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر وتقديم الضمان المطلوبة وتعبئة نموذج طلب تمويل السيارة لمن بدون وظيفة والموظفين ويصلح للمتقاعدين أيضا بإجراءات ميسرة وطرق سداد بسيطة.