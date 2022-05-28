نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ولا في الأحلام…عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بجميع فئاتها من عبد اللطيف لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، نقدم لكم أفضل عروض كيا 2022 من عبد اللطيف جميل للتمويل في مايو 2022 حيث أنه قام بإطلاق العديد من العروض على سيارات كيا سوف تنتهي في شهر يونيو المقبل، وهذه العروض تتضمن العديد من الخصومات على السيارات، التي تتميز بمواصفات مثالية تجعلها الأفضل بين جميع السيارات الحديثة المعروضة في الوقت الحالي، فهو يوفر عروض على السيارة بشعر الكاش او التقسيط، وسنوافيكم بأفضل هذه العروض.
عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بجميع فئاتها من عبد اللطيف
سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارة كيا بجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل
سيارة كيا بيجاس 2022 LX
تحتوي هذه السيارة الرائعة على محرك بنزين ذات أسطوانات رباعية تبلغ سعته 1,4 لتر، وهو يبلغ 1400 سي سي، كما أن شكلها الخارجي رائع للغاية، وهي تتوفر بقسط شهري يبلغ 932 ريال، ولا يوجد دفعة أولى الخاصة بها، حيث يتم تقسيطها على ستون شهر.
سيارة كيا ريو 2022 اس تي دي
- هي من السيارات الرائعة اليت يبلغ محرك البنزين الخاص بها 1,4 لتر، القوة الحصانية الخاصة بها تبلغ 100 نيوتن لكل متر، ويمكن الحصول عليها بقسط شهري يبلغ 1.224 ريال سعودي، وبدون مقدمة، وتقسيط على ستون شهر.
سيارة كيا سونيت 2022 LX
- يولد محرك السيارة قوة تبلغ 115 حصان، وهو يعمل بالنظام الخاص بالدفع الأمامي.
- كما أن ناقل الحركة الخاص بها يعمل بشكل أوتوماتيكي، والوقود الذي يتم استخدامه في السيارة بنزين.
- و يقدمها المعرض بقسط شهري يبلغ 1 و 332 ريال سعودي، بدون مقدمة، وتقسيط لمدة خمس سنوات.
سيارة كيا سيراتو 2022 L
- تكون المحرك الخاص بالسيارة نت أربعة أسطوانات، وتبلغ سعته 1.6 لتر.
- وقوته تبلغ 123 حصان، كما أنه يرتبط بناقل حركة تتابعي، وهي تتوفر بقسط شهري 1,403 ريال سعودي.
- بدون مقدمة لمدة خمس سنوات
سيارة كيا سيراتو 2022 LX
- تعتبر السيارة من سيارات الدفع الرباعي التي تأتي بمحرك يبلغ 146 حصان للقوة.
- وهي تتوفر بسعر 1,505 ريال سعودي، ودفعته الأولى صفر، وهو لمدة ستون شهر.
سيارة كيا K5 2022 LX
- تحتوي السيارة على محرك يبلغ سعته 2,5 لتر، وهو رباعي الاسطوانات، بقسط شهري 1,774 لمدة ستون شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ولا في الأحلام…عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بجميع فئاتها من عبد اللطيف لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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