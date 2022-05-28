سيارات مستعملة تكملة أقساط بمسقط بسلطنة عمان ممشى قليل واستعمال نظيف

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سيارات مستعملة تكملة أقساط بمسقط ،نقدم أشهر أنواع وفئات السيارات الحديثة المستعملة استعمال نظيف وخفيف ذات ممشى قليل لدواعي ظروف يمر بها مالكها، السيارات شبه جديدة ولم تستخدم بشكل كبير، يمكن شراء السيارات بأقساط بسيطة في عمان أو كاش على حسب رغبة الشاري، نعرض اهم السيارات الرائدة كسيارات هوندا ونيسان وغيرها السيارات المستعملة بقسط شهري في سلطنة عمان (محدث) فيما يلي. سيارات مستعملة تكملة أقساط بمسقط هوندا سيفيك موديل ٢٠١٩ تعد من أشهر السيارات المستعملة في عمان الأكثر شهرة سيارة عائلية سيدان استعمال خفيف يبلغ سعة محركها ١٦٠٠ سي سي مع محرك أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، يلد قوة ١٢٣ حصان وقوة عزم دوران ١٥٥ نيوتن/ متر.

الأكثر شهرة سيارة عائلية سيدان استعمال خفيف يبلغ سعة محركها ١٦٠٠ سي سي مع محرك أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، يلد قوة ١٢٣ حصان وقوة عزم دوران ١٥٥ نيوتن/ متر. عدد الكيلومترات المستهلكة ٣٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة صلالة بحي ظفار.

تحتوي السيارة على مكيف قوي، وسائد هوائية ومثبت حركة، انذار ضد السرقة، نظام حماية كامل، مانع انغلاق فرامل، مساعد فرامل، مصابيح ضبابية، بلوتوث، راديو، مشغل أقراص ليزرية.

سعر هوندا سفيك بالأقساط ٩١ ريال تسدد على ٥٩ شهر. نيسان ألتيما موديل ٢٠١٨ مستعملة تأتي بمحرك ٢٥٠٠ سي سي بقوة ١٨٢ حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات وقوة عزم دوران ٢٤٤ نيون/ متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٨٥ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة صحار بحي الباطنة.

السيارة تحتوي على ٥ مقاعد كهربائية، قفل مركزي، بصمة دخول، كاميرا مراقبة خلفية، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، مثبت سرعة، حساسات لضغط الاطارات، مكيف، نظام حقن الوقود، نظام مانع انغلاق الوقود، رنجات .

سعر نيسان ألتيما بالأقساط ١١٠ ريال لمدة ٤٢ شهر على أن يكون هناك مقدم ٥٠٠ ريال. أم جي ٥ موديل ٢٠٢٢ مستعملة تعمل ام جي 5 ٢٠٢٢ على محرك رباعي الأسطوانات بسعة لترية ١٥٠٠ سي سي ويلد قوة ١٢٠ حصان وقوة عزم دوران ١٥٠ نيوتن/ متر، سيارة سيدان صغيرة عائلية.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٠ ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مسقط.

السيارة مستعملة استعمال خفيف ولا يوجد بها أي أعطال.

تحتوي على مكيف أوتوماتيك، انذار ضد السرقة، مثبت سرعة، نوافذ ومرايات كهربائية، المقود كهربائي، مانع انزلاق الفرامل، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، مصابيح هالوجين، مصابيح ضبابية، المقاعد مهيئة كهربائية وقابلة للطي، جنو ألمونيوم.

سعر ام جي ٥ بالأقساط: لم يذكر المالك الأقساط المتبقية على السيارة ولكن يمكن الاتصال بالرقم المرفق بالأسفل لمعرفة أقساط السيارة. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تكملة أقساط بمسقط بسلطنة عمان ممشى قليل واستعمال نظيف - ثقفني

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