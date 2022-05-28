سيارة دودج تشارجر بالتقسيط المريح فخامة في الشكل وتوفير في السعر، تعتبر السيارات المستعملة استعمال خفيف هى بحالة الزيرو ونظرا لارتفاع أسعار السيارات فإن معظم راغبى اقتناء السيارات يبحثون عن تلك السيارات لظروفهم الاقتصادية وبالتالى هم يقتنون أفضل أنواع السيارات بأقل الأسعار والتنازل عن السيارة ليس لوجود عيب بها أو أنها مستهلكة ولكن التنازل عن السيارة يكون بغرض السفر أو اقتناء السيارة الأحدث ونحن من خلال موقعنا المتميز نوفر عليكم البحث عن السيارات واليوم نقدم لكم سيارة للتنازل عن طريق بنك الراجحى فتابعونا

سيارة دودج تشارجر بالتقسيط

مواصفات السيارة الخارجية

تمتاز السيارة دودج تشارجر GT موديل 2020 بأنها ذات شكل رياضي صناعة أمريكية ولها شكل انسيابي رائع كما أن جميع الأضواء بها سواء الأمامية أو الخلفية الليلية والنهارية هى أضواء ليد وتتميز مقدمة السيارة بشبك أسود يعطى للسيارة الطابع الرياضي والجمالي كم أن ويوجد أسفل الشبك فتحات للتهوية كما أن السيارة تحتوى على إطارات 20 بوصة.

المواصفات الداخلية للسيارة دودج تشارجر GT موديل 2020

تتميز السيارة من الداخل بالمقاعد الجلدية والقماشية.

كما أن بها شاشة ترفيه مميزة ترتبط بنظام الملاحة وبها شاشة العدادات المميزة وأنظمة الأمان بها عالية جدا.

حيث تتوفر بها نظام الرادار المانع للتصادم والمحافظة على المسار.

ويوجد بها نظام الوسائد الهوائية التي تحيط بالسائق والركاب.

كما يمكن اختيار نظام القيادة عن طريق أزرار.

يوجد بها أيضا نظام المكيف الذي يشمل جميع نواحي السيارة.

حيث يشعر الراكب بالمتعة وعدم الشعور بالضوضاء نظام النوافذ بها كهربية.

مواصفات محرك السيارة دودج تشارجر GT موديل 2020

بما أن السيارة دودج تشارجر GT موديل 2020 هى من السيارات الرياضية فائقة السرعة فهى تحتوى على محرك جبار سعته اللترية 6.2 لتر يولد قوة 707 حصان وهذا المحرك ذو 8 اسطوانات وناقل الحركة بالسيارة دودج تشارجر GT موديل 2020 أتوماتيكى مكون من 8 سرعات.

سعر السيارة دودج تشارجر GT موديل 2020

تتوفر السيارة دودج تشارجر GT موديل 2020 عن طريق بنك الراجحى حيث تبلغ قيمة القسط الشهرى للسيارة 1373 ريال سعودى وقد تم دفع 26 قسطا وباقى على السيارة 34 قسطا.