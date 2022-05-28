نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة 2022 DS 4 الجديدة كليا بالصور فخامة فرنسية تنافس بها مرسيدس وbmw في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة 2022 DS 4 هي احد العلامات التجارية في عالم السيارات الحديثة والتي أصبحت الآن احد افضل سيارات SUV في السوق العالمي ولا سيما في الخليج العربي ومصر وشمال أفريفيا، وبفضل الانتشار لعدد كبير من شركات السيارات سواء الصنية أو الكورية أصبحت المنافسة في قطاع السيارات بشكل عام شرسة وليست بالسهلة، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا في صناعه كل أجراء السيارة تقريبا بداية من الهيكل الخارجي للسيارة إلى التصميم الداخلي، ولعدده أسباب سوف نقوم في هذا المقال بشرح كافة مواصفات وتفاصيل سيارة2022 DS 4 التي تعد تحفة فنية في عالم السيارات حتي إنها تم مقارنتها من حيث الأداء والتصميم وحتي فخامة وجودة الخمات المستخدمة في تصنيع السيارة، وقد سبق وتحدثنا عن اهم السيارات في السوق الخليجي ومنها سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت.

مواصفات سيارة 2022 DS 4

كانت تستعد شركة DS الفرنسية الفاخرة التابعة، إحدى علامات تحالف ستيلانتس الفرنسية الفاخرة، لتقديم سيارتها DS4 الهاتشباك في السوق العربي بشكل عام والسوق المصري بشكل خاص خلال العام الجاري، حيث سوف تظهر السيارة بطول 4,40 متر، كما تقف على جنوط بقياس حتى 20 بوصة وهذا يختلف كثيراً عن اقرب منافسيها، كما تتمتع السيارة بملامح تصميمية أنيقة وجذابه مع مصابيح ضوء نهاري جذابة، فضلا عن العديد من المكونات الفاخرة ألمطليه باللون الأسود أو الكروم، كما تظهر السيارة بالمقصورة الداخلية شاشات رقمية حولها القليل من المفاتيح، مع مواد عالية الجودة، ويتنوع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in، ومن المقرر أيضا طرح سيارة كهربائية خالصة.

وتعد هذه النسخة واحدة من سيارات الكروس أوفر الرياضية، التي تحمل كثيرا من التقنيات المتطورة، إلى جانب التجهيزات الداخلية والاطلالة الخارجية المميزة من قبل DS، وتقدم السيارة بالعديد من الخيارات الفنية مثل محرك PureTech، يستطيع ان ينتج قوة تتراوح بين 130 و 180 و 225 حصانا، بالإضافة لنسخة هجينة بقوة اجمالية قدرها 225 حصانا، تنقسم إلى 180 حصانا كقوة اساسية، مع قدرة هجينه بقوة 110 حصانا.

التصميم الداخلي لسيارة 2022 DS 4

نظام تهوية بفتحات تهوية مركزية غير مرئية في نظام التكيف للسيارة.

تتميز بفرش من جلد النابا بمزيج من البني والأبيض أو مفروشات الكانتارا التي تشبه جلد الغزال، بالإضافة إلى تطعيمات من خشب الرماد البني والجلد الكربوني لنظام تكييف الهواء.

حزمة أدوات رقمية قائمة بذاتها أبرزها نظام معلومات ترفيهي جديد يعمل من خلال شاشة كبيرة تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس مقاس 10 بوصة

موضوعة في منتصف لوحة القيادة، مع شاشة عدادات رقمية ثلاثية الأبعاد.

بالإضافة إلى شاشة لمس جديدة بقياس 5 بوصة الموضوعة في الكونسول الوسطي للتحكم في أنماط القيادة، وشاشة Display Up-Head بقياس 21 بوصة

عرض مساعدات الملاحة ورسائل التحذير وغيرها على الزجاج الأمامي للسيارة.

عرض مساعدات الملاحة ورسائل التحذير وغيرها على الزجاج الأمامي للسيارة. عوامل الأمان والسلامة العالية لضمان تمتع الركاب بأعلى مستويات الأمان أبرزها تقنية القيادة الذاتية من المستوي الثاني وكاميرا للرؤية الليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

محرك سيارة 2022 DS 4

ناقل حركة أوتوماتيك ذو 8 سرعات بطريقة Wire By Shift. تعتمد سيارة DS4 موديل 2022 على مجموعة محركات بنزين توربو PureTech بسعة 2,1 لتر لإنتاج قوة 130 أو 180 أو 225 حصان، يتوفر أيضًا محرك ديزل يرسل القوة إلى العجلات الأمامية. مجموعة نقل حركة هجينة جديدة تجمع بين عمل سعة 5.1 لتر محرك بنزين توربو بقوة 178 حصان سعته 6,1 لتر مع محرك كهربائي بقوة 108 حصان BlueHDi سعة 5,1 لتر ينتج قوة 130 حصان. بطاريات ليثيوم أيون تبلغ قدرتها 4,12 كيلو وآت في الساعة لإنتاج قوة إجمالية تصل إلى 225 حصان. تتمتع بنطاق قيادة كهربائي يصل إلى 50 كيلو متر من نطاق WLTP في وضع الانبعاثات الصفرية.

السعر المتوقع ليسارة 2022 DS 4

ومن المقرر أن تطرح “دي إس” أيقونتها DS4 الجديدة في الأسواق بحلول نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 28 ألف و900 يورو إي ما يعادل 549,100 جنيه مصري تقريبًا لتشعل نار المنافسة مع أودي A3 وسيارة BMW من الفئة الأولى.