نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر lexus rx 2023 .. لكزس تعزم الإفصاح رسميًا عن سيارة الدفع الرباعي RX موديل 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة lexus rx 2023 ، تضم الشركة اليابانية Toyota أفخم سيارة وهي Lexus التي تنوي طرحها في الأسواق العالمية بحلول يونيو المقبل، كما تم تسريب بعض مواصفات Lexus rx 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التدوين العالمي تويتر، وتم إطلاق أول صورة محررة لطراز Lexus RX 2023، لكزس ستعلن عن سيارة 2023 RX SUV رسميًا، والآن نعرض في السطور التالية بعض المواصفات المسربة لكزس lexus rx 2023.

تفاصيل lexus rx 2023

تفاصيل لكزس rx 2023 مختلفة بسيطاً عن لكزس 2022 المتاحة حالياً، حيث قام بعض النشطاء من موقع التدوين العالمي Twitter بالتقاط صور لسيارة لكزس RX 2023 والتي وصفها البعض بالفخامة الرائعة، ومن المقرر انه سيتم إطلاقها بثلاثة محركات هجينة من النوع الجديد، وستشمل السيارة أيضًا ما يلي:

سيتم تقديم الجيل القادم من لكزس RX موديل 2023 بمحرك هجين يختلف عن النطاق المتاح حاليًا من لكزس.

يمتد المصد بشكل لائق وجذاب في منطقة غطاء المحرك.

الشبكة الأمامية محاطة بمصابيح أمامية LED بالإضافة إلى مصابيح DRL على شكل حرف L.

أما بالنسبة لمظهرها العام ، فهي لا تختلف كثيرًا ، فهي تعتبر نوعًا من السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

لا يمكن الحكم على المظهر الجانبي والخلفي ، ولكن من الصور المسربة ، يجب أن تتمتع السيارة بنهج محسّن ومحدّث مع ميزات عالمية المستوى ، مع تصميم داخلي أكثر انبساطًا.

ستعمل لكزس على تزويد RX بالعديد من عناصر المعلومات والترفيه الجديدة ، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة ، كما هو موضح في NX و UX المحدثين مؤخرًا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحتفظ طراز الجيل التالي بالشكل الأساسي لسابقه ، ولكن مع تعديلات صغيرة على التفاصيل لمنح طراز 2023 مظهرًا أكثر دقة وحداثة.

لكزس RX 2023

مع ظهور العديد من الصور المتاحة للسيارة لكزس RX 2023 ، تم طرح العديد من الأقاويل حول محرك السيارة لكزس والتي تنوي تويوتا علي طرحها بالأسواق، من المتوقع أن تعمل لكزس استبدال محرك V6 سعة 3.5 لتر، لمحرك اخر بسعة 3.5 لتر من نوع تربو، وهو على الأرجح ان يكن هو الحرك المتاح حالياً في لكزس NX الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتج المحرك أربع أسطوانات، أي 4 أسطوانات بقوة 275 حصان (205 كيلوواط) و 430 نيوتن متر في لكزس NX350، كما سيتم تضمين المحركات في السيارة بثلاثة خيارات ويمكن للعميل الاختيار من بينها حسب الطلب ، ومن المتوقع أن يتم بناء 2023 لكزس RX على منصة TNGA، إنها نفس المنصة القياسية في السيارات الشقيقة الكبرى لتويوتا، ومن المتوقع أن تكشف العلامة التجارية اليابانية المزيد من التفاصيل حول RX في منتصف العام الجاري 2022.

لكزس RX 2023 سعرها العالمي

سعر السيارة الجديدة لكزس RX 2023 لن يتم الإعلان عنها حتي وقتنا الحالي، ولكن وضحت العلامة التجارية تويوتا نيابة عن لكزس انه سيتم تسعير لكزس RX 2023 مع طرحها رسميًا خلال الأيام المقبلة.