نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب600 ريال بس احصل على سيارة تويوتا افانزا 2021…أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا أفانزا من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر، تعتبر سيارة تويوتا افانزا واحدة من أهم السيارات العائلية الجديدة، التي اهتمت شركة تويوتا بتوفيرها في أسواق السيارات حتى تناسب الكثير من الأشخاص نظراً لأنها من بين السيارات متعددة الاستخدامات، وبإمكانك الاعتماد عليها كلياً في التنقلات اليومية، كما نها تتسم بأنها اقتصادية للغاية وجديدة وتتسم بأن المقصورة الداخلية لها كبير وتستوعب لنحو 7 ركاب مما جعلها من بين السيارات العائلية التي يرغب الكثير في اقتناها، وسوف نتعرف السوم على أفضل عروض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021. أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 السيارة متاحة بسعر يبلغ نحو 58,300 ريال سعودي متاح تقسيطها على نحو 60 شهر.

على أن يبلغ قيمة القسط الشهري 600 ريال سعودي بشكل شهري.

يتم دفع دفعة أولى بنحو 27,780 ريال سعودي، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة .

تملك السيارة نحو 26,335 ريال بنحو 40%، على أن تكون المعدل السنوي نحو 17%.

مصاريف الإصدار تبلغ حوالي 381 ريال الضريبة المضافة تبلغ قيمته نحو 10,003 ريال.

والضريبة المضافة تبلغ قيمته نحو 10,003 ريال بنحو 15% ويكون السعر الإجمالي للسيارة شاملة الضريبة المضافة نحو 91,911 ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2021 تتمتع سيارة تويوتا افانزا باحتوائها على محرك قوي جداً بسعة 1500 سي سي.

مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات تبلغ سعته نحو 2.5 لتر، ويولد عنه قوى قد تصل 103 حصان، كما أن قوة عزم الدوران الناتجة عنه تبلغ نحو 103 حصان، وتصل حتى 136 نيوتن وتقبل العمل بنظام الدفع الخلفي.

السيارة يوجد بها ناقل حركة أتوماتيك وتدعم العمل بنحو 4 سرعات متنوعة وتدعم توفير استهلاك الوقود للسيارة بنحو 45 لتر.

السيارة تستهلك وقود نحو 6.3 لتر لتسهل السير نحو 100 كيلو، والسرعة تبلغ من 0 لكل 100 كيلو.

أما بالنسبة لوسائل الترفيه الموجودة بها تتمثل في خاصية غلق السيارة المركزي لجميع الأبواب.

ويوجد بها ماسك للأكواب وأيضاً للأبواب الأمامية وكذلك الخلفية من أجل القيام بوضع كل ما تكون بحاجه له من أغراض.

السيارة يوجد بها مصابيح تقوم بقراءة الخرائط والمقاعد المتعلقة بالسيارة ومغطاة بالأقمشة كلياً.

تتميز بوجود مزيل خلفي للضباب مع إتاحة خاصية القيام بعرض الكثير من المعلومات بالسيارة مع الحرص على طي القاعدة الخلفية. عمر شويل - جدة ب600 ريال بس احصل على سيارة تويوتا افانزا 2021...أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا أفانزا من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب600 ريال بس احصل على سيارة تويوتا افانزا 2021…أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا أفانزا من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.