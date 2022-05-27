نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض خيالي 14% على نيسان اكستريل 2021 العائلية الإقتصادية الأفضل بين المنافسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض خيالي 14% على نيسان اكستريل 2021 العائلية الإقتصادية الأفضل بين المنافسين، اذا كنت تبحث عن سيارة تكفي اسرتك بالكامل، سيارة مناسبة للطرق الوعرة و الصحاري فإن نيسان إكستريل هي الإختيار الأمثل لك، حيث تعتبر نيسان اكستريل السيارة المفضلة لدا الكثير بالمملكة كما إنضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى التوكيل أو المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز على سيارة نيسان اكستريل S 2021 الاقتصادية العائلية.

تخفيض خيالي %14 على نيسان اكستريل 2021

تعتبر السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 15.7 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز بلس، حيث تتوفر بمحرك اقتصادي رباعي الإسطوانات 2500 سي سي قوة 170 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي، انضمت سيارة نيسان اكستريل S 2021 الإقتصادية العائلية إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية خاصة ضمن تخفيضات توكيل نيسان بترومين للسيارات بالمملكة، حيث أصبحت تتوفر بسعر 79 ألف و 900 ريال بدلا من 92 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 13 ألف ريال تخفيض مذهل 14%.

نيسان اكستريل S 2021 الاقتصادية العائلية

تتميز السيارة ب إشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك، شبك أمامي ضخم من الكروم بالإضافة إلى مقابض من الكروم وتطعيمات كروم داخلية و خارجية، جنوط مقاس 17 إنش، أنوار ليد أمامية، كشافات ضباب أمامية و كشاف ضباب خلفى، كما تتميز سيارة نيسان الإقتصادية العائلية اكستريل S 2021 بكافة مواصفات الأمان فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني.

داخلية اكستريل 2021 العائلية

تتميز داخلية السيارة بكافة مواصفات التكنولوجيا اتصال يو اس بي، بلوتوث، عدد 4 مكبرات للصوت، مدخل AUX، مشغل سي دي و نظام أمان، كما تتميز بخمس مقاعد مخمل، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت السرعة مع إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية بالكامل اوتو لمسة واحدة، فتحات تكييف خلفية، مسند خلفي بالإضافة إلى مسند بالوسط درج مكسو بالجلد لسيارة نيسان اكستريل S 2021 الإقتصادية العائلية.