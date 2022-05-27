أرخص سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة بالإمارات فرصة لن تعوض، سيارات لاند كروزر من السيارات الأكثر شهرة في الإمارات والسعودية والكويت لمزاياها الكثيرة التي تجذب من يرغب في إقتناء سيارة فائقة الجودة من كل المواصفات والمميزات وعوامل الرفاهية، وتعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر من أهم وأبرز أسماء سيارات من فئة SUV، ومحرك السيارة لاندكروزر يعمل بقوة فائقة في كل الإصدارات، ونظرا لارتفاع أسعار سيارات الجديدة خلال الفترة الحالية فإن سوق السيارات المستعملة في الإمارات يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والمقيمين للحصول على سيارة بمواصفات حديثة وبسعر منخفض وكل تلك المميزات سنعرضها لكم في عدد من سيارات لاند كروزر مستعملة للبيع موديلات مختلفة اختاروا منها ما يناسبكم من حيث الجودة والسعر وعداد الممشى.

أرخص سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة بالإمارات

تعتبر سيارة لاند كروزر من سيارات الفارهة الكبيرة والتي تنضم لمجموعة سيارة العائلية، كما أنها مناسبة للطرق الوعرة والتقلبات الجوية وغيرها، والسيارات التي سنعرضها لكم منها سيارات مستعملة ومنها المناسبة للتصدير أيضاً عن طريق التواصل مع مالك السيارة فتابعوا معنا.

سيارة تويوتا لاندكروزر مميزة مستعملة يمكن تصديرها طراز 2000

تمتاز السيارة لاند كروزر بأن لها محرك قوي يعمل بقوة 3500 CC. مطلوب بيع السيارة مستعجل السيارة بحالة جيدة من داخل والخارج. لم تتعرض سيارة تويوتا لاند كروزر إلى أي حوادث. تتواجد السيارة تويوتا لاند كروزر في الشارقة.

مواصفات سيارة لاند كروزر 2000 وسعر البيع

شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت مسافة المقطوعة من سيارة بنحو 270.000 كيلو متر.

لون السيارة الخارجي تأخذ اللون الأسود.

ناقل الحركة داخل السيارة تعمل بنظام اوتوماتيك.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات امريكية.

نوع الوقود المستخدم لمحرك السيارة البنزين.

تحتوي السيارة على سنتر لوك، نوافذ السيارة كهربائية.

فتحة سقف، راديو، عجلة القيادة معززة آليا.

سعر السيارة لاند كروزر 2000 مستعملة للبيع والتصدير 27 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة طراز 2003 للبيع مميزة

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة في الشارقة سيارة يمكن تصديرها من السيارات المميزة. السيارة من الداخل والخارج بحالة ممتازة بدون حوادث. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. شاشة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند بيع السيارة سجلت قراءة 270.000 كيلو متر.

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروزر 2003 مستعملة وسعر البيع