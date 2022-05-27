نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيلي امجراند 2022 بالصور سيارة Emgrand تتحدث عن الفخامة في كل تفصيلها وتعرف على مواصفتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة جيلي امجراند 2022 هي احدث أصدارات الشركة الصينية التي تمتلك باع كبير في السوق العالمي ولا سيما في عالمنا العربي والتي تمتلك منه حصة كبيرة منه بعد أن وثق فيها الكثير من الأشخاص في مختلف الدول العربية، ومن المعروف أن هذه الشركة الصنية تمتلك عدد من السيارات في السوق العالمي ومنها ماركات عالمية شهيرة مثل فولفو ولوتس وغيرها، مع تحقيق أرقام مبيعات ضخمة في جميع الأسواق العالمية بشكل عام، وسيارة Amgrand تتحدث عن نفسها من اللحظة الأولي التي تقع عينك عليها، حيث صممت الشركة الصينية ووفقًا للمعلومات الأولية التي تم تدولها في سوق السيارات العالمي أن الاختلاف يأتي في سيارة جيلي امجراند 2022 في كل شئ إلا قعدة بناء السيارة وكافة تفاصيل التغيرات سوف نرصدها لكم خلال السطور التالية.

جيلي امجراند 2022 Emgrand الجديدة كليا بالصور

وسوق السيارات الصينية لم يعد كما كان من قبل بعد صيحات التكنولوجيا الكبيرة التي أصبحت فيه فقد سبق وان تحدثنا عن المنافس الأقوى لسيارات جيلي امجراند وهي سيارة MG5 موديل 2023، وبالعودة السيارة اليوم نجد أن Emgrand وتستوحي الشركة التصميم الخارجي من سيارات الفولفو بشكل عام ومن الوهلة الأولي تعتقد انك واقف إمام العملاق السويدي الشهير في احدث صورة، وجلي امجراند التي تم الكشف عنها مؤخرًا بتصميم حديث وثوري والتي اليوم تكشف جيلي عن الجيل الرابع والجديد كليًّا والمعروفة باسم BMA، ويظهر الاختلاف الذي نتحدث عنه بالشبكة الأمامية الكبيرة بقطع من الكروم، ومصابيح LED، وتصميم أكثر انسيابية للصادم الأمامي الذي يعطي انطباع جذاب بشكل كبير لدي العملاء، وعجلات رياضية بعدة قياسيات، وتطعيمات من الكروم حول النوافذ، ومصابيح خلفية LED، مع شريط إضاءة يمتد بعرض غطاء حقيبة الأمتعة.

بالإضافة إلى خفض مركز جاذبية السيارة لزيادة الثبات والتحكم، بالإضافة إلى زيادة حجم السيارة، حيث جاءت أمجراند الجديدة بطول إجمالي يبلغ 4638 ملم، وعرض 1820 ملم، وارتفاع 1460 ملم.

التصميم الداخلي والمحرك في سيارة جيلي امجراند 2022 Emgrand

حصلت السيارة أيضا في هذا الإصدار علي تصميم جديد من الداخل بشكل مختلف وهذا الاختلاف يظهر في استخدام أكثر فخامة بالمقارنة بالأجيال السابقة، مع عدد ضخم من التجهيزات، والتكنولوجيا الحديثة في كل شئ يتعلق بسيارة، مثل لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية قياس 10 بوصات بنظام معلوماتي GKUI سريع ومتطور يتلقى تحديثات عبر الإنترنت، ونظام الأوامر الصوتية المساعد من قبل الذكاء الاصطناعي، مكيف هواء أوتوماتيكي، مع توفير خيارات لمقاعد جلدية، وتجهيزات أمان جديدة مثل كاميرا 360 درجة، وغيرها.

أما بخصوص المحرك سوف تتوفر أمجراند بالأسواق بمحرك بأربع أسطوانات 1.5 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 115 حصانا، 147 نيوتن متر من عزم الدوران، مع خيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني CVT بثماني نقلات وهمية، مع توفير خيار الدفع الكلي للعجلات.

الجدير بذكر أن شركة جيلي هي واحدة من أهم شركات تصنيع السيارات في الصين، والتي أصبحت تحقق أرقام ضخمة في مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، ومن أشهر السيارات التي تطرحها في الأسواق ونالت استحسان كل من اشتراها: Geely إمجراند 7، إمجراند اكس7، جيلي أوتو Geely، جيلي توجيلا، جيلي كولراي، جيلي أزكارا، وغير ها من السيارات التي لاقت إقبالاً في السنوات الماضية في السوق المصري والعربي بشكل عام، وينتظر عشاق السيارات السيدان والرياضية التعرف على أسعار سيارات جيلي الجديدة 2022.