نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة ميوتشي اتراج من الداخل ومواصفات الأمن والسلامة عام 2022 وسعر السيارة في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة ميتسوبيشي اليابانية أهم أنواع السيارات السيدان وهي ميتسوبيشي اتراج 2022، فهي سيارة لديها الكثير من المميزات والامكانيات بالإضافة إلى كونها سيارة اقتصادية، وتعمل بنظام الدفع الامامي ذات شكل خارجي انيق ورياضي، وقد تم اصدار هذه النسخة مزودة بالكثير من التغيير والتعديلات بحيث تتفوق عن السنوات السابقة، تابعو هذا المقال للتعرف على مواصفات السيارة وأسعارها في الأسواق.

مواصفات سيارة ميوتشي اتراج 2022

لقد تميزت السيارة وجمعت بين الكثير من الإمكانيات الهامة والتي جعلتها تتفوق عن النسخ القديمة منها ومن أهم هذه المواصفات مايلي:

محرك السيارة

لدى السيارة محرك ذات ١.٢ لتر، يولد ٧٦ حصان.

مزود بناقل حركة اتوماتيكي.

يعمل المحرك بالبنزين، وقد يصل معدل الاستهلاك للبنزين إلى 20.4 لتر/ 100كم.

تتميز السيارة بسرعة عالية قد تصل إلى ١٧٠ كيلو في الساعة.

التصميم الخارجي للسيارة

تتميز السيارة بأنها مزودة بهيكل ايروديناميكي، وهذا ما يجعلها تتسم بخفة الوزن، مما أنه يساعد أيضًا في التوفير بشكل كبير من استهلاك الوقود.

جاءت السيارة بتصميم رياضي انيق.

لها عجلات مقاس

15 إنش.

مزدوجة بمصابيح من الليد أمامية، وايضًا خلفية.

أبعاد السيارة

طول السيارة هو 4.305 ملم.

كما أن لها عرض 1.670 ملم.

ارتفاع السيارة هو 1.515 ملم.

مواصفات السيارة من الداخل

تتميز بوجود مقاعد مخمل تزيد من الراحة للسائق والركاب.

مزودة بمشغل CD

تضم أيضًا راديو AM/FM.

مدعمة بالبلوتوث.

يوجد بها شاشة ترفيهية بحجم ٧ بوصة

مزودة بكاميرا خلفية.

سعة شنطة العربية

450 لتر.

الأمان والسلامة

لها هيكل خارجي صلب يتحمل أي صدمات.

مزودة بنظام تثبيت السرعة.

تحتوي على وسائد هوائية.

يوجد بها نظام توزيع لقوة الفرامل.

منع انغلاق المكابح.

علامات تحذير الاصطدام الأمامي.

مزودة بمانع انزلاق.

سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022

اما عن سعر السيارة فهي من السيارات الاقتصادية من حيث السعر، والذي يتراوح سعرها كالآتي:

سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 في المملكة العربية السعودية ما بين 42,000 إلى 45,000 ريال سعودي.

أما سعرها في الامارات يبدأ من 36,900 إماراتي.

وفي ذلك المقال نكون قد قدمنا لكم المواصفات الخاصة بسيارة ميوتشي اتراج وسعر السيارة في الأمارات والسعودية.