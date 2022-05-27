نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة شيفورليه بليزر 2022 Chevrolet blazer في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شيفروليه 2022 من أشهر السيارات التي ذاعت شهرتها مؤخرا، إذ أن شركة شيفروليه الشهيرة وضعت بعض التحديثات على الإصدارات السابقة لتنتج شيفروليه بليزر المميزة التي لها مواصفات داخلية وخارجية مثالية، ونجد أن السيارة تتمتع بالقوة والصلابة والمظهر الخارجي الجذاب إلى جانب كونها ذات سرعة كبيرة ومحرك قوي ولها أكثر من فئة لتتناسب مع مختلف الأذواق.

مواصفات شيفروليه بليزر 2022

تمتاز السيارة بالكثير من المواصفات التي تؤهلها للمنافسة القوية في سوف السيارات الكروس أوفر كما نجد محرك السيارة بقوة 228 حصان ذو سعة 2 لتر، كما أنها تأتي بمحرك أخر له سعة 3.6 لتر مما يجعله يولد قوة 308 حصان، لذلك تعتبر شيفروليه بليزر من أسرع سيارات جيلها والأكثر صلابة وثبات ولها مظهر رياضي مميز، كما أن السيارة تأتي بنظام حماية له كفاءة عالية لحماية الركاب من خطر الإصابة بالحوادث.

مواصفات شيفروليه بليزر من الداخل

تأتي سيارة شيفروليه بليزر من الداخل بالعديد من المواصفات الممتعة حيث أن بها الكثير من الوسائط المتعددة إذ تحتوي على شاشة وسائط بمساحة 10 بوصة تدعم الاتصال بالبلوتوث وواصلة يو أس بي، كما أن بها مكبرات صوتية عالية الكفاءة إلى جانب إمكانية الاتصال بالإنترنت، ومساعدة للسائق فهي تحتوي على شاشة صغيرة تتصل بكاميرا خلفي لمتابعة الطريق الخلفي للقيادة بسهولة مع وجود مقاعد جلدية فاخرة بها وسائد هوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام عقب حدوث حوادث.

مواصفات شيفروليه بليزر من الخارج

تمتاز شيفروليه بليزر من الخارج بمواصفات رائعة تجعلها تتفوق على السيارات المنافسة لها إذ أنها تتمتع بإطارات ذات مساحة 18 أنش مما يعطيها ثبات كبير وسهولة في الحركة في أصعب الأماكن، كما أن السيارات لها مصابيح إضاءة متميزة تسمج بالرؤية في المناطق المظلمة والضبابية وأيضا تتيح للسائق الرؤية بوضوح في النهار، ومن أهم ما يميز شيفروليه بليزر وجود إنذار مانع للسرقة وفرامل مانعة الانغلاق إلى جانب الإنذارات للحماية من التصادم.

سعر سيارة شيفروليه بليزر 2022

تتواجد شيفروليه بليزر بأكثر متن فئة لذلك نجد السعر يختلف على حسب المحرك ونجد أن سعرها في الأسواق السعودية يتراوح بين 135 ألف ريال سعودي إلى 165 ألف ريال، بينما يصل سعرها في مصر إلى 550 ألف جنية مصري بما يعادل 35000 دولار أمريكي، ويعد السعر متناسب مع السرعة العالية الخاصة بها والإمكانيات المتعددة التي تمتاز بها.